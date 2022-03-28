Эксклюзив
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
Вчера
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Индийские драгоценные камни и ювелирные изделия получили привилегированный доступ в Австралию
В настоящее время между Индией и Австралией ведется значительная двусторонняя торговля драгоценными камнями и ювелирными изделиями, объем которой достигает 950 млн долларов США. Ключевыми товарами, экспортируемыми в Австралию, являются ювелирные изделия, сделанные только из золота, украшения с бриллиантами, а также неоправленные бриллианты. Основными товарами, импортируемыми из Австралии, являются драгоценные металлы, то есть золотые и серебряные слитки.
Колин Шах (Colin Shah), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, в связи с этим сказал: «Ожидается, что историческое торговое соглашение между Индией и Австралией дополнительно увеличит объем торговли на миллионы долларов благодаря льготному доступу, предоставленному индийскому экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий в это островное государство. В то время как соглашение CEPA между Индией и ОАЭ будет способствовать проникновению ювелирных изделий, сделанных только из золота, на Ближний Восток, соглашение CECA с Австралией обеспечит преимущество сектору украшений с драгоценными камнями. Австралия является одним из наших крупных поставщиков золотых и серебряных слитков, а до недавнего времени она также была ключевым поставщиком алмазов. Мы ожидаем, что Австралия выиграет от доступа к областям, где Индия является мировым лидером, таким как алмазы. Предоставляя преференциальный доступ для экспорта индийских драгоценных камней и ювелирных изделий, сделка также удешевляет для австралийских розничных продавцов закупку ювелирных изделий мирового класса, изготовленных с большим мастерством, у индийских производителей. Мы ожидаем, что соглашение увеличит двустороннюю торговлю драгоценными камнями и ювелирными изделиями с 950 млн долларов в настоящее время до 1,5 млрд долларов».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished