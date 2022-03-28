Индийские драгоценные камни и ювелирные изделия получили привилегированный доступ в Австралию

Сегодня Новости

После успешных переговоров о заключении Всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) с ОАЭ правительство Индии обеспечило преференциальный доступ в Австралию для индийских драгоценных камней и ювелирных изделий, заключив Всеобъемлющее соглашение об экономическом сотрудничестве с Австралией (Comprehensive Economic Cooperation Agreement, CECA).

В настоящее время между Индией и Австралией ведется значительная двусторонняя торговля драгоценными камнями и ювелирными изделиями, объем которой достигает 950 млн долларов США. Ключевыми товарами, экспортируемыми в Австралию, являются ювелирные изделия, сделанные только из золота, украшения с бриллиантами, а также неоправленные бриллианты. Основными товарами, импортируемыми из Австралии, являются драгоценные металлы, то есть золотые и серебряные слитки.

Колин Шах (Colin Shah), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, в связи с этим сказал: «Ожидается, что историческое торговое соглашение между Индией и Австралией дополнительно увеличит объем торговли на миллионы долларов благодаря льготному доступу, предоставленному индийскому экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий в это островное государство. В то время как соглашение CEPA между Индией и ОАЭ будет способствовать проникновению ювелирных изделий, сделанных только из золота, на Ближний Восток, соглашение CECA с Австралией обеспечит преимущество сектору украшений с драгоценными камнями. Австралия является одним из наших крупных поставщиков золотых и серебряных слитков, а до недавнего времени она также была ключевым поставщиком алмазов. Мы ожидаем, что Австралия выиграет от доступа к областям, где Индия является мировым лидером, таким как алмазы. Предоставляя преференциальный доступ для экспорта индийских драгоценных камней и ювелирных изделий, сделка также удешевляет для австралийских розничных продавцов закупку ювелирных изделий мирового класса, изготовленных с большим мастерством, у индийских производителей. Мы ожидаем, что соглашение увеличит двустороннюю торговлю драгоценными камнями и ювелирными изделиями с 950 млн долларов в настоящее время до 1,5 млрд долларов».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





