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В выставочном центре Jio World Convention Center в Мумбае проходит выставка India Gem & Jewellery Show
Фото: GJS 2022
Выставка драгоценных камней и ювелирных изделий India Gem & Jewellery Show (GJS 2022) была открыта 3 апреля 2022 года государственным министром по делам железных дорог и горнодобывающей промышленности Индии Раосахебом Данве (Raosaheb Danve) вместе с председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC) Ашишем Пете (Ashish Pethe), вице-председателем GJC Сайямом Мехрой (Saiyam Mehra) и другими делегатами отрасли.
GJC выступил организатором выставки, которая продлится более 4 дней. Обращаясь к собравшимся после открытия выставки, министр Данве (Danve) сказал: «Я благодарю председателя GJC Ашиша Пете, вице-председателя GJC Сайяма Мехру и всех представителей ювелирной отрасли, которые дали Индии возможность блистать в свете такого удивительного шоу. Мы должны сделать нацию самодостаточной в ювелирном деле, заменив импортные объемы отечественной продукцией, что и будет настоящей реализацией принципа самодостаточной Индии».
Выступая на открытии выставки, Ашиш Пете сказал: «Я благодарю министра по делам железных дорог и горнодобывающей промышленности Индии Раосахеба Данве за то, что он почтил ювелирное братство, открыв важное мероприятие India Gem & Jewellery Show, первую выставку, организованную GJC. Мы продолжим прилагать усилия для создания самодостаточной Индии в производстве ювелирных изделий».
В свою очередь Сайям Мехра отметил: «Индийская выставка драгоценных камней и ювелирных изделий получила огромный отклик со стороны индийского ювелирного сообщества. Мы ждем совместной работы с правительством для улучшения индийской ювелирной промышленности».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished