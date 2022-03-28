В конце апреля гонконгское отделение Sotheby’s проведет торги антикварными украшениями

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На аукционах Sotheby’s «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels) в Гонконге будут представлены ювелирные украшения с цветными драгоценными камнями и цветными бриллиантами, в том числе творения известных дизайнеров, а также антикварные изделия из легендарных ювелирных домов.

Первая часть аукциона, запланированная на 29 апреля, пройдет в формате очных торгов. Кольцо «Карминовая роза» (Carmine Rose) с рубином и бриллиантом цвета голубиной крови весом 8,08 карата, а также кольцо с сапфиром и бриллиантом весом 9,66 карата, созданное Николасом Лиеу (Nicholas Lieou), оказались в звездном ряду этого мероприятия.

Кроме того, на аукционе будет предложен прекрасный выбор старинных авторских украшений, таких как бриллиантовое колье, созданное около 1910 года, и бриллиантовая тиара с ожерельем, созданные около 1930 года – и то, и другое от Cartier, а также фирменные драгоценности известных брендов, включая Van Cleef & Arpels, в том числе жадеитовое ожерелье изумрудно-зеленого цвета.

Во второй части аукциона, который пройдет с 15 апреля по 3 мая, будет представлена коллекция культовых брошей, таких как «Пантера» (Panthère) фирмы Cartier, «Птица на камне» (Bird on a Rock) от Tiffany & Co и «Счастливые горошины» (Lucky Peas) от дизайнера Микеле Делла Валле (Michele Della Valle).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





