Lucara Diamond завершила предварительную проходку ствола шахты на руднике Карове

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В конце февраля компания Lucara Diamond завершила предварительную проходку ствола шахты на руднике Карове (Karowe) в Ботсване.

Вице-президент компании по техническим вопросам Джон Армстронг (John Armstrong) сказал, что ствол шахты углубился примерно на 52 метра ниже ее устья.

«Конечная глубина вентиляционной шахты составляет 730 м ниже поверхности, а конечная глубина эксплуатационной шахты составляет 767 м ниже поверхности», — сказал он.

Проходку ствола планируется завершить в 2024 году, а выход на подземную добычу ожидается во второй половине 2026 года. Подземная разработка добавит шахте 13 лет жизни.

«Рудник Карове является одним из ведущих мировых производителей дорогостоящих алмазов типа IIa, и с 2015 года на нем было добыто три алмаза весом более 1000 каратов. Это единственный рудник в истории человечества, на котором было добыто три алмаза весом более 1000 каратов», — отметил Армстронг.

Проекты проходки ствола шахты были сдвинуты на один год от первоначального графика реализации.

«Однако до сих пор во время предварительной проходки и по мере перехода проекта к основной проходке не возникало никаких серьезных проблем», — сказал вице-президент компании.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





