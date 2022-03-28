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07 марта 2022
Lucara Diamond завершила предварительную проходку ствола шахты на руднике Карове
Вице-президент компании по техническим вопросам Джон Армстронг (John Armstrong) сказал, что ствол шахты углубился примерно на 52 метра ниже ее устья.
«Конечная глубина вентиляционной шахты составляет 730 м ниже поверхности, а конечная глубина эксплуатационной шахты составляет 767 м ниже поверхности», — сказал он.
Проходку ствола планируется завершить в 2024 году, а выход на подземную добычу ожидается во второй половине 2026 года. Подземная разработка добавит шахте 13 лет жизни.
«Рудник Карове является одним из ведущих мировых производителей дорогостоящих алмазов типа IIa, и с 2015 года на нем было добыто три алмаза весом более 1000 каратов. Это единственный рудник в истории человечества, на котором было добыто три алмаза весом более 1000 каратов», — отметил Армстронг.
Проекты проходки ствола шахты были сдвинуты на один год от первоначального графика реализации.
«Однако до сих пор во время предварительной проходки и по мере перехода проекта к основной проходке не возникало никаких серьезных проблем», — сказал вице-президент компании.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished