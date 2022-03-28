BlueRock Diamonds привлекла 2,1 млн фунтов стерлингов для реализации нового плана горной добычи на руднике Кареевлей

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Компания BlueRock Diamonds, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), которой принадлежит рудник Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, привлекла 2,1 млн фунтов стерлингов путем размещения шести миллионов акций для реализации нового плана добычи на руднике.

По данным Mining Weekly, модернизированный план добычи обеспечит бесперебойную поставку качественной руды на обогатительную фабрику.

«Совет директоров рад завершить размещение ценных бумаг, которое обеспечит оборотный капитал для алмазного бизнеса BlueRock Diamonds по мере перехода компании в фазу преобразующего ее деятельность роста, стремясь удвоить объем производства с 36 000 каратов до 43 000 каратов в 2022 году», - заявила компания в распространенном ею сообщении.

«После завершения модернизации перерабатывающего завода мощностью один миллион тонн в год и стихания сезонных проливных дождей компания надеется максимально увеличить производительность и реализовать оптимизированный план добычи», — сказал глава BlueRock Diamonds Майк Хьюстон (Mike Houston).

В сообщении компании говорится, что ее совет директоров решил направить ресурсы на обеспечение стабильных поставок качественной руды с точки зрения как краткосрочных целей, так и плана жизненного цикла рудника.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





