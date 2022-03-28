Эксклюзив
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Сесере
Антонио Сесере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает прекрасные...
Сегодня
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Tiffany & Co продолжает продавать российские бриллианты, но не закупает новые
Несмотря на это, ювелирная компания топ-класса продолжит продавать клиентам свои запасы российских бриллиантов клиентам, пишет professionaljeweller.com со ссылкой на агентство Bloomberg.
Эта новость, по информации издания, означает, что российские бриллианты все еще будут продаваться в магазинах Tiffany «по крайней мере в течение нескольких месяцев».
Bloomberg сообщает также, что Tiffany, вероятно, выставит в своих магазинах новые российские бриллианты, потому что процесс от добычи до поступления в магазин занимает около трех месяцев, и поэтому команда компании, занимающаяся огранкой и полировкой алмазов, вероятно, работает с камнями, добытыми в России при том, что военные действия на Украине продолжаются.
Bloomberg утверждает также, что аналогичным образом, вероятно, работает и Signet Jewelers.
Алекс Шишло для Rough&Polished