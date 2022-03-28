Tiffany & Co продолжает продавать российские бриллианты, но не закупает новые

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Нью-йоркский ювелирный бренд Tiffany & Co объявил о своем намерении прекратить покупку бриллиантов из России.

Несмотря на это, ювелирная компания топ-класса продолжит продавать клиентам свои запасы российских бриллиантов клиентам, пишет professionaljeweller.com со ссылкой на агентство Bloomberg.

Эта новость, по информации издания, означает, что российские бриллианты все еще будут продаваться в магазинах Tiffany «по крайней мере в течение нескольких месяцев».

Bloomberg сообщает также, что Tiffany, вероятно, выставит в своих магазинах новые российские бриллианты, потому что процесс от добычи до поступления в магазин занимает около трех месяцев, и поэтому команда компании, занимающаяся огранкой и полировкой алмазов, вероятно, работает с камнями, добытыми в России при том, что военные действия на Украине продолжаются.

Bloomberg утверждает также, что аналогичным образом, вероятно, работает и Signet Jewelers.



Алекс Шишло для Rough&Polished





