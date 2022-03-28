Phillips совместно с Bacs & Russo объявляет главные лоты Женевского часового аукциона 7 и 8 мая

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Аукционный дом Phillips совместно с компаний Bacs & Russo анонсировал главные лоты 15-го Женевского часового аукциона.

Этот аукцион следует за «аукционом белых перчаток» 2021 года со стопроцентным уходом лотов, в ходе которого часовой отдел Phillips заработал в общей сложности $209,3 млн долларов.

Онлайн-торги состоятся 7-8 мая в отеле La Réserve в Женеве.

Главными лотами продажи станут три эксклюзивных модели часов. Первая - хорошо сохранившиеся наручные часы Rolex chronograph reference 6239 из желтого золота, которые ранее были частью коллекции Эрика Клэптона CBE (Eric Clapton CBE) (оценочная стоимость свыше 1 500 000 швейцарских франков). Вторая модель - выдающийся образец Patek Philippe из розового золота reference 1518 с розовым циферблатом (1 200 000 - 2 400 000 швейцарских франков).

Третья - исторически значимый Patek Philippe reference 1503 (250 000 - 500 000 швейцарских франков) из нержавеющей стали с черным глянцевым циферблатом от Breguet. Это одна из всего двух моделей данной конфигурации.

«Это часы, которые привлекут начинающего энтузиаста и многое скажут опытному коллекционеру. Однако то, что всех их объединяет, это их редкость, степень сохранности и актуальность», - говорит Александр Готби, глава часового департамента аукционного дома Phillips.



Алекс Шишло для Rough&Polished





