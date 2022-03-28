Tiffany потеряла две трети сотрудников после присоединения к LVMH

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За год с лишним после того, как крупнейший мировой производитель предметов роскоши Vuitton Moët Hennessy (LVMH) приобрел компанию Tiffany, последняя потеряла две трети своих сотрудников, заменив их другими, сообщает журнал Professional Jeweller, ссылаясь на интервью, которое дал изданию WWD Энтони Ледру, президент и генеральный директор Tiffany.

В настоящее время, судя по публикации, в компании работает более 13 000 сотрудников, в то время как до присоединения к LVMH их было на 9 000 больше.

Сделка о приобретении Tiffany проходила с трудностями и могла сорваться, но в январе прошлого года она все-таки была заключена. Компания не раскрывает причин сокращения штата своих сотрудников.



Владимир Малахов, Rough&Polished





