Компания Tharisa Minerals получила возможность удвоить производство платины

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Зарегистрированная на Йоханнесбургской фондовой бирже (Johannesburg Stock Exchange, JSE) компания Tharisa Minerals, завершив приобретение контрольного пакета акций в компании Karo Mining Holdings Limited, получила возможность увеличить производство металлов платиновой группы (МПГ) в два раза, сообщает издание mining.com со ссылкой на Reuters.

Tharisa Minerals довела свою долю в Karo Mining Holdings Limited с 26,8% до 66,3%, заплатив за это 27 млн долларов США. Добыча на проекте Karo Mining Holdings Limited начнется через два года, и на первом этапе составит 150 000 унций концентрата МПГ в год в пропорции 45% платины, 42% палладия, 4% родия и 9% золота.

Генеральный директор Tharisa Minerals Февос Пурулис (Phoevos Pouroulis) в связи с этим сказал: «Учитывая проблемы и неопределенность в цепочке поставок этих жизненно важных драгоценных металлов, новый краткосрочный источник, в первую очередь металлов платины и палладия, будет способствовать значительному снижению рисков для глобальных пользователей и обеспечит безопасность и надежность поставок».



Владимир Малахов, Rough&Polished



