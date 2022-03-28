Эксклюзив
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Компания Tharisa Minerals получила возможность удвоить производство платины
Tharisa Minerals довела свою долю в Karo Mining Holdings Limited с 26,8% до 66,3%, заплатив за это 27 млн долларов США. Добыча на проекте Karo Mining Holdings Limited начнется через два года, и на первом этапе составит 150 000 унций концентрата МПГ в год в пропорции 45% платины, 42% палладия, 4% родия и 9% золота.
Генеральный директор Tharisa Minerals Февос Пурулис (Phoevos Pouroulis) в связи с этим сказал: «Учитывая проблемы и неопределенность в цепочке поставок этих жизненно важных драгоценных металлов, новый краткосрочный источник, в первую очередь металлов платины и палладия, будет способствовать значительному снижению рисков для глобальных пользователей и обеспечит безопасность и надежность поставок».
Владимир Малахов, Rough&Polished