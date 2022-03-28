Эксклюзив
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Руководитель Совета по ответственной ювелирной практике уходит в отставку
АЛРОСА остается членом RJC, хотя 3 марта добровольно вышла из состава его совета директоров. Ван дер Векен и некоторые другие члены RJC сочли это недостаточным, мотивируя это тем, что сделанных советом шагов мало для того, чтобы решать текущие вопросы в связи с их воздействием на Кодекс ответственных практик и другие стандарты организации.
Ван дер Векен занимала пост руководителя RJC с апреля 2019 года. RJC позиционирует себя в качестве «ведущей мировой организации, устанавливающей стандарты для ювелирной и часовой промышленности». RJC был основан в 2005 году 14 организациями-членами: ABN AMRO, BHP Billiton Diamonds, Cartier, Всемирной ювелирной конфедерацией (CIBJO), Diamond Trading Company (торговым подразделением De Beers), Diarough, Jewelers of America, Национальной ассоциацией ювелиров (Великобритания), Newmont Mining, Rio Tinto, Rosy Blue, Signet Group, Tiffany & Co. и Zale Corporation. В настоящее время в состав RJC входят 1 500 членов из 71 страны, охватывающих всю цепочку поставок ювелирных изделий от месторождений до розничных магазинов.
Владимир Малахов, Rough&Polished