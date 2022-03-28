Руководитель Совета по ответственной ювелирной практике уходит в отставку

Сегодня Новости

Айрис Ван дер Векен (Iris Van der Veken), руководитель Совета по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC), во вторник подала в отставку, объяснив свое решение тем, что она испытывает неудовлетворенность отношением RJC к членству в этой организации российской алмазодобывающей компании АЛРОСА, сообщают СМИ.

АЛРОСА остается членом RJC, хотя 3 марта добровольно вышла из состава его совета директоров. Ван дер Векен и некоторые другие члены RJC сочли это недостаточным, мотивируя это тем, что сделанных советом шагов мало для того, чтобы решать текущие вопросы в связи с их воздействием на Кодекс ответственных практик и другие стандарты организации.

Ван дер Векен занимала пост руководителя RJC с апреля 2019 года. RJC позиционирует себя в качестве «ведущей мировой организации, устанавливающей стандарты для ювелирной и часовой промышленности». RJC был основан в 2005 году 14 организациями-членами: ABN AMRO, BHP Billiton Diamonds, Cartier, Всемирной ювелирной конфедерацией (CIBJO), Diamond Trading Company (торговым подразделением De Beers), Diarough, Jewelers of America, Национальной ассоциацией ювелиров (Великобритания), Newmont Mining, Rio Tinto, Rosy Blue, Signet Group, Tiffany & Co. и Zale Corporation. В настоящее время в состав RJC входят 1 500 членов из 71 страны, охватывающих всю цепочку поставок ювелирных изделий от месторождений до розничных магазинов.



Владимир Малахов, Rough&Polished



