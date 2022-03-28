Эксклюзив
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
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Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Экспорт ювелирных изделий из Гонконга демонстрирует замедление роста
Это выше на 23,67% и 7,7% по сравнению с показателями 2020 и 2019 годов соответственно, но отстает от объема экспорта ювелирных изделий в феврале 2018 года.
Экспорт ювелирных изделий и других предметов роскоши из Гонконга в феврале 2022 года рос медленнее, чем в предыдущие месяцы.
Он также был ниже отметки в 3,11 млрд долларов, достигнутой в январе этого года. Между тем совокупные поставки ювелирных изделий в январе-феврале 2022 года выросли на 18,7% в годовом исчислении и составили около 4,88 млрд долларов.
По словам представителя правительства, недавно возникшая геополитическая ситуация на Украине, вероятно, будет тормозить мировой экономический рост и может повлиять на экспортные показатели Гонконга в ближайшем будущем.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished