Экспорт ювелирных изделий из Гонконга демонстрирует замедление роста

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Согласно данным Департамента переписи и статистики Гонконга (Census and Statistics Department), экспортные поставки ювелирных изделий в феврале 2022 года составили около 1,78 млрд долларов США, что на 0,1% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Это выше на 23,67% и 7,7% по сравнению с показателями 2020 и 2019 годов соответственно, но отстает от объема экспорта ювелирных изделий в феврале 2018 года.

Экспорт ювелирных изделий и других предметов роскоши из Гонконга в феврале 2022 года рос медленнее, чем в предыдущие месяцы.

Он также был ниже отметки в 3,11 млрд долларов, достигнутой в январе этого года. Между тем совокупные поставки ювелирных изделий в январе-феврале 2022 года выросли на 18,7% в годовом исчислении и составили около 4,88 млрд долларов.

По словам представителя правительства, недавно возникшая геополитическая ситуация на Украине, вероятно, будет тормозить мировой экономический рост и может повлиять на экспортные показатели Гонконга в ближайшем будущем.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





