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28 февраля 2022
IBDH обнаружила желтые алмазы на месторождении Эллендейл
Фото: IBDH
Компания India Bore Diamond Holdings Pty Ltd (IBDH) является 100-процентной частной австралийской компанией. IBDH — начинающая горнодобывающая компания и новейший австралийский производитель редких цветных алмазов. Она получила свое название от старинного источника воды, служившего водопоем для скота.
В последнее время IBDH непрерывно извлекает высококачественные и необычные алмазы на своем аллювиальном месторождении L-Чэнел (L-Channel) на территории ее проекта Эллендейл (Ellendale) в Австралии, включая этот выпуклый желтый алмаз весом 0,63 карата, добытый во время отбора крупнообъемных проб в 2021 году.
Крайне необычный камень представляет собой блестящий сильно раздутый алмазный куб. Первоначальные края и грани кристаллов исчезли по мере развития резорбции. И в этом случае заметные выпуклости отмечают положение бывших тетрагексаэдрических граней кристалла.
Слои роста алмаза или бороздки можно увидеть на гранях кристалла при его изучении под увеличением. Очень немногие прошедшие резорбцию алмазы демонстрируют эту истинную тетрагексаэдрическую форму.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished