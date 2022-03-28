LBMA и WGC запускают программу целостности золотых слитков

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Лондонская ассоциации участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA) и Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) сотрудничают в разработке и внедрении международной системы целостности золотых слитков, цепочки поставок и происхождения. Со временем это поможет потребителям, инвесторам и участникам рынка поверить в то, что их золото является подлинным и получено из ответственного и устойчивого источника, говорится в пресс-релизе WGC.

Чтобы представить на рынке эту общеотраслевую и новаторскую разработку, LBMA и WGC собрали вместе представителей глобальной цепочки поставок золота, чтобы запустить пилотную фазу проекта.

На этом начальном этапе две компании (aXedras и Peer Ledger), поддерживающие технологию распределенного реестра, продемонстрируют, как их технология может наилучшим образом создать глобальную экосистему, которая будет вносить неизменяемую запись о месте происхождения и цепочке обеспечения сохранности золотых слитков. Этот реестр, поддерживаемый блокчейном, будет регистрировать и отслеживать слитки, фиксируя их происхождение и полную историю транзакций.

План состоит в том, чтобы со временем побудить всех основных участников золотодобывающей отрасли принять эту технологию и добавить ее в глобальную экосистему, чтобы все золотые слитки регистрировались и отслеживались на всем пути поставки от рудника до хранилища и в конечном итоге до конечных потребителей, таких как производители ювелирных изделий. Это позволит эффективно оцифровать глобальную цепочку поставок золотых слитков.

Программа обеспечения целостности золотых слитков поддерживает более тесное взаимодействие отрасли, чтобы обеспечить будущий рост международного рынка золота.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





