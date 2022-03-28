Эксклюзив
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
LBMA и WGC запускают программу целостности золотых слитков
Чтобы представить на рынке эту общеотраслевую и новаторскую разработку, LBMA и WGC собрали вместе представителей глобальной цепочки поставок золота, чтобы запустить пилотную фазу проекта.
На этом начальном этапе две компании (aXedras и Peer Ledger), поддерживающие технологию распределенного реестра, продемонстрируют, как их технология может наилучшим образом создать глобальную экосистему, которая будет вносить неизменяемую запись о месте происхождения и цепочке обеспечения сохранности золотых слитков. Этот реестр, поддерживаемый блокчейном, будет регистрировать и отслеживать слитки, фиксируя их происхождение и полную историю транзакций.
План состоит в том, чтобы со временем побудить всех основных участников золотодобывающей отрасли принять эту технологию и добавить ее в глобальную экосистему, чтобы все золотые слитки регистрировались и отслеживались на всем пути поставки от рудника до хранилища и в конечном итоге до конечных потребителей, таких как производители ювелирных изделий. Это позволит эффективно оцифровать глобальную цепочку поставок золотых слитков.
Программа обеспечения целостности золотых слитков поддерживает более тесное взаимодействие отрасли, чтобы обеспечить будущий рост международного рынка золота.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished