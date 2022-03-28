Sarine Technology выпустила систему AutoScan™ для бета-тестирования отслеживаемости необработанных алмазов

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Компания Sarine Technology Ltd начинает бета-тестирование своей новой системы AutoScanTM, инновационной роботизированной системы для обработки больших объемов алмазного сырья, которая успешно завершила этап альфа-тестирования.

Система Sarine AutoScanTM представляет собой оптимальное решение, действительно обеспечивающее масштабируемость отслеживания алмазов. Операторы просто насыпают партии алмазов в один из входных бункеров устройства, и система быстро и точно сканирует и взвешивает каждый из камней, а затем объединяет их обратно в исходные партии.

Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал: «Эта быстро растущая потребность требует, чтобы мы ускорили график выпуска Sarine AutoScanTM, что является важной предпосылкой для увеличения количества проверяемых алмазов. Эта система позволит сканировать гораздо большее количество алмазов, в том числе камней мелких размеров, без ущерба для логистического цикла».

«Система Sarine AutoScanTM является важным дополнительным шагом в нашем всестороннем решении для отслеживания и позволяет нам предоставлять не только наиболее полное решение для проверки базы данных, но и делать это действительно масштабируемым образом с минимальными операционными накладными расходами, затратами или задержкой», — добавил Блок.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



