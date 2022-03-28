Эксклюзив
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
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Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
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07 марта 2022
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28 февраля 2022
Sarine Technology выпустила систему AutoScan™ для бета-тестирования отслеживаемости необработанных алмазов
Система Sarine AutoScanTM представляет собой оптимальное решение, действительно обеспечивающее масштабируемость отслеживания алмазов. Операторы просто насыпают партии алмазов в один из входных бункеров устройства, и система быстро и точно сканирует и взвешивает каждый из камней, а затем объединяет их обратно в исходные партии.
Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал: «Эта быстро растущая потребность требует, чтобы мы ускорили график выпуска Sarine AutoScanTM, что является важной предпосылкой для увеличения количества проверяемых алмазов. Эта система позволит сканировать гораздо большее количество алмазов, в том числе камней мелких размеров, без ущерба для логистического цикла».
«Система Sarine AutoScanTM является важным дополнительным шагом в нашем всестороннем решении для отслеживания и позволяет нам предоставлять не только наиболее полное решение для проверки базы данных, но и делать это действительно масштабируемым образом с минимальными операционными накладными расходами, затратами или задержкой», — добавил Блок.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished