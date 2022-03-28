Mountain Province объявила производственно-финансовые результаты за 2021 год

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Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила производственно-финансовые результаты за весь финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года.

В 2021 финансовом году добыто в общей сложности 35,4 млн тонн руды по сравнению с 35,9 млн тонн в 2020 году - на 1% меньше.

В 2021 финансовом году извлечено 6 229 042 карата алмазов при среднем содержании 2,02 карата на тонну. Это на 4% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года. В 2020 году добыча составила 6 518,261 карата при среднем содержании 2,01 карата за тонну.

В течение 2021 финансового года продано 3 158 429 каратов алмазов по средней цене 94 канадских доллара за карат ($75). Общая выручка составила 298,3 млн канадских долларов ($237 млн). В 2020 финансовом году компанией было продано 3 329 289 каратов алмазов по средней цене 68 канадских долларов за карат ($51). Общая выручка составила тогда 227 млн канадских долларов ($171 млн).

«Хотя начало прошлого года было сложным временем для компании, мы завершили 2021 год с отличными результатами продаж, рекордным свободным денежным потоком и восстановлением убытка от обесценения в размере 240,6 млн канадских долларов», - прокомментировал президент и генеральный директор компании Mountain Province Diamonds Марк Уолл (Mark Wall).



Алекс Шишло для Rough&Polished



