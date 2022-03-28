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Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
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По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
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28 февраля 2022
Mountain Province объявила производственно-финансовые результаты за 2021 год
В 2021 финансовом году добыто в общей сложности 35,4 млн тонн руды по сравнению с 35,9 млн тонн в 2020 году - на 1% меньше.
В 2021 финансовом году извлечено 6 229 042 карата алмазов при среднем содержании 2,02 карата на тонну. Это на 4% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года. В 2020 году добыча составила 6 518,261 карата при среднем содержании 2,01 карата за тонну.
В течение 2021 финансового года продано 3 158 429 каратов алмазов по средней цене 94 канадских доллара за карат ($75). Общая выручка составила 298,3 млн канадских долларов ($237 млн). В 2020 финансовом году компанией было продано 3 329 289 каратов алмазов по средней цене 68 канадских долларов за карат ($51). Общая выручка составила тогда 227 млн канадских долларов ($171 млн).
«Хотя начало прошлого года было сложным временем для компании, мы завершили 2021 год с отличными результатами продаж, рекордным свободным денежным потоком и восстановлением убытка от обесценения в размере 240,6 млн канадских долларов», - прокомментировал президент и генеральный директор компании Mountain Province Diamonds Марк Уолл (Mark Wall).
Алекс Шишло для Rough&Polished