Christie's Jewels представляет «Безупречную звезду» на онлайн-аукционе

Фото: Christie's

Christie's представляет «Безупречную звезду» (The Flawless Star) на онлайн-аукционе ювелирных изделий 28 марта - 7 апреля.Продажа включает более 200 лотов, причем более половины из них предлагаются без резервирования.Главный лот онлайн-торгов - «Безупречная звезда» - представляет собой безупречный бриллиант круглой огранки, D-цвета и весом 45,46 карата ($4 000 000-$6 000 000 долларов США).«Безупречная звезда» относится к категории редких бриллиантов типа IIa, на долю которых приходится менее 2% всех ограненных алмазов. Алмазы типа IIa являются наиболее химически чистыми и характеризуются исключительной прозрачностью.В этих камнях нет следов азота, что создает чистоту цвета, которая наблюдается только у лучших камней, добываемых на легендарных рудниках Голконды, Бразилии и Южной Африки.Другие основные лоты распродажи включают ювелирные изделия от Buccellati, Bulgari, Cartier, Graff, Harry Winston, JAR, Oscar Heyman & Brothers, Seaman Schepps, Tiffany & Co. и Verdura.