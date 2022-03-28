Эксклюзив
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Christie's Jewels представляет «Безупречную звезду» на онлайн-аукционе
Фото: Christie's
Christie's представляет «Безупречную звезду» (The Flawless Star) на онлайн-аукционе ювелирных изделий 28 марта - 7 апреля.
Продажа включает более 200 лотов, причем более половины из них предлагаются без резервирования.
Главный лот онлайн-торгов - «Безупречная звезда» - представляет собой безупречный бриллиант круглой огранки, D-цвета и весом 45,46 карата ($4 000 000-$6 000 000 долларов США).
«Безупречная звезда» относится к категории редких бриллиантов типа IIa, на долю которых приходится менее 2% всех ограненных алмазов. Алмазы типа IIa являются наиболее химически чистыми и характеризуются исключительной прозрачностью.
В этих камнях нет следов азота, что создает чистоту цвета, которая наблюдается только у лучших камней, добываемых на легендарных рудниках Голконды, Бразилии и Южной Африки.
Другие основные лоты распродажи включают ювелирные изделия от Buccellati, Bulgari, Cartier, Graff, Harry Winston, JAR, Oscar Heyman & Brothers, Seaman Schepps, Tiffany & Co. и Verdura.
Алекс Шишло для Rough&Polished