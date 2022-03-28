Petra Diamonds обдумывает сокращение 150 рабочих на руднике в ЮАР

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По сообщениям СМИ, Petra Diamonds рассматривает возможность сокращения 150 рабочих мест на своем руднике Коффифонтейн (Koffiefontein) в Южной Африке.

«Отделение Национального союза горняков региона Кимберли может подтвердить, что оно получило уведомление о реструктуризации/сокращении расходов алмазного рудника Коффифонтейн в соответствии с разделом 189 Закона о трудовых отношениях ЮАР, — цитирует издание Miningmx заявление Национального союза горняков (National Union of Mineworkers, NUM). — Компания сообщает, что эта реструктуризация или сокращение могут затронуть примерно 150 рабочих мест».

Petra Diamonds заявила в прошлом месяце, что рудник Коффифонтейн достигнет конца своего срока службы и доступных запасов алмазов к 2025 финансовому году.

«Petra Diamonds рассматривает свои варианты действий, чтобы обеспечить ответственный выход из положения, продолжая реализовывать результаты проекта по перестройке бизнеса, направленного на сокращение негативного влияния денежных потоков на компанию», — говорится в сообщении Petra Diamonds.

Добыча алмазов на руднике Коффифонтейн снизилась на 38%, до 22 371 карата, в первой половине 2022 финансового года по сравнению с 35 912 каратами годом ранее из-за выработки туннеля на участке 60L East и попадания в руду отходов, что повлияло на содержание алмазов в извлеченной руде, а стареющий флот буровых установок в отчетный период сказался на их доступности.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





