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28 февраля 2022
Выручка Zimplats за полгода сократилась до $585 млн
Валовой доход на унцию платины, палладия, родия, золота, рутения и иридия (корзина 6E) за полгода составил 1 813 долларов, что на 19% ниже, чем 2 241 доллар за тот же период предыдущего года.
Это было частично компенсировано 8-процентным увеличением продаж платиноидов, относящихся к группе 6E, с 301 225 унций в предыдущем периоде до 322 752 унций благодаря сбыту штейна, накопленного из-за административной задержки экспорта продукции ближе к концу предыдущего финансового года.
Производственные затраты в размере 294,9 млн долларов были незначительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда они составили 297,4 млн долларов.
Чистая валовая прибыль составила 50%, что на 6% меньше, чем 56%, достигнутых за тот же период прошлого года.
Zimplats заявила, что на результаты полугодия повлияли чистые убытки от курсовых разниц в размере 21,8 млн долларов, возникшие в основном из-за деноминированных в зимбабвийских долларах денежных активов в силу обесценения валюты.
Денежные операционные затраты на произведенную унцию МПГ (6E) в размере 707 долларов увеличились на 10% по сравнению с 642 долларами, указанными в отчете за аналогичный период прошлого года.
«Это было вызвано ростом цен на некоторые основные расходные материалы, связанным с инфляцией, увеличением затрат на оплату труда по причине увеличения численности персонала и влиянием 5-процентного сокращения тоннажа добытой руды на постоянные издержки», — говорится в сообщении Zimplats.
Согласно компании, исходное содержание МПГ (6E) в руде на уровне 3,42 г/т было на 2% ниже, чем за тот же период прошлого года, из-за большего объема руды, поступавшей из шахт с низким содержанием МПГ.
Производство МПГ (6E) компанией Zimplats снизилось на 2%, до 283 829 унций, в течение полугодия, закончившегося 31 декабря 2021 года, с 288 310 унций годом ранее в силу уменьшения исходного содержания МПГ (6E) в руде.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished