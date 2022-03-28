Индийский министр Пиюш Гоял открыл Индийский ювелирный выставочный центр в Дубае

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Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) открыл первый в своем роде Индийский ювелирный выставочный центр (India Jewellery Exposition, IJEX) в Дубае. IJEX — это глобальная точка контакта с бизнесом, особенно для членов GJEPC, для связи с международными покупателями.

Центр был открыт Пиюшем Гоялом (Piyush Goyal), индийским министром торговли и промышленности, вместе с Аманом Пури (Aman Puri), генеральным консулом Индии в Дубае; Срикаром Редди (Srikar Reddy), сосекретарем департамента торговли; Колином Шахом (Colin Shah), председателем GJEPC; Лачланом Гайдом (Lachlan Gyde), исполнительным директором Центра мировой культуры короля Абдулазиза Ithra; Випулом Шахом (Vipul Shah), заместитель председателя GJEPC; Сабьясачи Рэйем (Sabyasachi Ray), исполнительным директором GJEPC и другими.

Поздравляя GJEPC, Пиюш Гоял сказал: «Центр IJEX 2022, вероятно, станет первым примером серьезного взаимодействия между ОАЭ и Индией после подписания Всестороннего соглашения об экономическом партнерстве, которое вступит в силу 1 мая. Я уверен, что этот центр сыграет важную роль в достижении амбициозных целей в области торговых отношений между ОАЭ и Индией. Правительство Индии активно продвигает бренд «Индия», и драгоценные камни и ювелирные изделия являются одним из наших основных секторов в работе по расширению глобального охвата».

Колин Шах, председатель GJEPC, сказал: «Центр IJEX, созданный при содействии GJEPC — это универсальное место, где можно купить индийские украшения в Дубае. Ожидается, что своевременное заключение Всестороннего соглашения об экономическом партнерстве между ОАЭ и Индией в преддверии запуска IJEX увеличит экспорт золотых украшений из Индии в ОАЭ до 10 млрд долларов».

Випул Шах, вице-председатель GJEPC, отметил: «GJEPC-IJEX в Дубае станет идеальной стартовой площадкой для индийских оптовиков и производителей, помогающей установить связи с иностранными покупателями. Партнерство также позволит индийским независимым и сетевым розничным торговцам экспортировать ювелирные изделия напрямую потребителям в ОАЭ».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





