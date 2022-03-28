Эксклюзив
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
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Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Индийский министр Пиюш Гоял открыл Индийский ювелирный выставочный центр в Дубае
Центр был открыт Пиюшем Гоялом (Piyush Goyal), индийским министром торговли и промышленности, вместе с Аманом Пури (Aman Puri), генеральным консулом Индии в Дубае; Срикаром Редди (Srikar Reddy), сосекретарем департамента торговли; Колином Шахом (Colin Shah), председателем GJEPC; Лачланом Гайдом (Lachlan Gyde), исполнительным директором Центра мировой культуры короля Абдулазиза Ithra; Випулом Шахом (Vipul Shah), заместитель председателя GJEPC; Сабьясачи Рэйем (Sabyasachi Ray), исполнительным директором GJEPC и другими.
Поздравляя GJEPC, Пиюш Гоял сказал: «Центр IJEX 2022, вероятно, станет первым примером серьезного взаимодействия между ОАЭ и Индией после подписания Всестороннего соглашения об экономическом партнерстве, которое вступит в силу 1 мая. Я уверен, что этот центр сыграет важную роль в достижении амбициозных целей в области торговых отношений между ОАЭ и Индией. Правительство Индии активно продвигает бренд «Индия», и драгоценные камни и ювелирные изделия являются одним из наших основных секторов в работе по расширению глобального охвата».
Колин Шах, председатель GJEPC, сказал: «Центр IJEX, созданный при содействии GJEPC — это универсальное место, где можно купить индийские украшения в Дубае. Ожидается, что своевременное заключение Всестороннего соглашения об экономическом партнерстве между ОАЭ и Индией в преддверии запуска IJEX увеличит экспорт золотых украшений из Индии в ОАЭ до 10 млрд долларов».
Випул Шах, вице-председатель GJEPC, отметил: «GJEPC-IJEX в Дубае станет идеальной стартовой площадкой для индийских оптовиков и производителей, помогающей установить связи с иностранными покупателями. Партнерство также позволит индийским независимым и сетевым розничным торговцам экспортировать ювелирные изделия напрямую потребителям в ОАЭ».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished