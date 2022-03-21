Namdia выбирает клиентов на следующий трехлетний цикл

Сегодня Новости

Государственная компания Намибии по торговле алмазами Namib Desert Diamonds (Namdia) завершила составление нового списка клиентов на следующий трехлетний цикл.

Газета Namibia Economist сообщает, что в списке 36 компаний, в основном из Бельгии и Объединенных Арабских Эмиратов.

В список также включены компании из Индии, Израиля и Соединенных Штатов Америки.

Только две местные компании были выбраны в качестве покупателей алмазов Namdia на этот период.

«Namdia надеется на дальнейшее укрепление и построение прочных рабочих отношений со своими клиентами и по-прежнему привержена созданию глобального присутствия для намибийских алмазов и обеспечению максимальной ценности самых драгоценных камней нашей страны», — говорится в сообщении Namdia.

Namdia была создана в результате соглашения между правительством Намибии и De Beers в 2016 году.

В рамках соглашения Namibia Diamond Trading Company (NDTC) будет направлять 15% камней, произведенных Namdeb Holdings, компании Namdia до 2026 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





