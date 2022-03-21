Эксклюзив
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
Вчера
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Namdia выбирает клиентов на следующий трехлетний цикл
Газета Namibia Economist сообщает, что в списке 36 компаний, в основном из Бельгии и Объединенных Арабских Эмиратов.
В список также включены компании из Индии, Израиля и Соединенных Штатов Америки.
Только две местные компании были выбраны в качестве покупателей алмазов Namdia на этот период.
«Namdia надеется на дальнейшее укрепление и построение прочных рабочих отношений со своими клиентами и по-прежнему привержена созданию глобального присутствия для намибийских алмазов и обеспечению максимальной ценности самых драгоценных камней нашей страны», — говорится в сообщении Namdia.
Namdia была создана в результате соглашения между правительством Намибии и De Beers в 2016 году.
В рамках соглашения Namibia Diamond Trading Company (NDTC) будет направлять 15% камней, произведенных Namdeb Holdings, компании Namdia до 2026 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished