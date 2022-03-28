В 2021 году алмазные ресурсы рудника Луло в каратах выросли на 11%

29 марта 2022 Новости

Компания Lucapa Diamond сообщила, что ресурсы алмазов рудника Луло (Lulo) на месте естественного залегания выросли на 11%, примерно до 151 000 каратов, в результате геологоразведочных работ, проведенных в 2021 году.

Это увеличение было зарегистрировано, несмотря на снижение добычи на 24 595 каратов на ангольском руднике в прошлом году.

«Несмотря на увеличение мощностей по добыче полезных ископаемых за последние семь лет компанией SML, это четвертый год подряд, когда ресурсы в каратах увеличиваются», — говорится в сообщении компании.

Обновленные алмазные ресурсы Луло были независимо оценены и согласованы с учетом снижения добычи и их приращения по состоянию на 31 декабря 2021 года внешней консалтинговой фирмой Z Star Mineral Resource Consultants.

На концессии Луло было добыто около 137 000 каратов алмазов, которые были проданы примерно за 276 млн долларов США по средней цене 2 000 долларов за карат.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





