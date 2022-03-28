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28 февраля 2022
В 2021 году алмазные ресурсы рудника Луло в каратах выросли на 11%
Это увеличение было зарегистрировано, несмотря на снижение добычи на 24 595 каратов на ангольском руднике в прошлом году.
«Несмотря на увеличение мощностей по добыче полезных ископаемых за последние семь лет компанией SML, это четвертый год подряд, когда ресурсы в каратах увеличиваются», — говорится в сообщении компании.
Обновленные алмазные ресурсы Луло были независимо оценены и согласованы с учетом снижения добычи и их приращения по состоянию на 31 декабря 2021 года внешней консалтинговой фирмой Z Star Mineral Resource Consultants.
На концессии Луло было добыто около 137 000 каратов алмазов, которые были проданы примерно за 276 млн долларов США по средней цене 2 000 долларов за карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished