Эксклюзив
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
Вчера
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
В Мумбае с 3 по 6 апреля дебютирует выставка индийских драгоценных камней и ювелирных изделий
Дебютное шоу представит производителей драгоценных камней и ювелирных изделий, оптовых торговцев ювелирными изделиями из золота, изделиями с драгоценными камнями, включая бриллианты, а также торговцев костюмными украшениями, драгоценными камнями, жемчугом, неоправленными бриллиантами, сопутствующими товарами и оборудованием, а также дилеров со всей отрасли, которые примут участие в GJS 2022, что сделает это мероприятие идеальной платформой для поиска поставщиков.
Ашиш Пете (Ashish Pethe), председатель GJC, сказал: «Мы получили множество откликов от экспонентов на эту выставку. Производители ювелирных изделий и ритейлеры подготовили эксклюзивные дизайны, в которых больше внимания уделяется легким и богато выглядящим украшениям. Мы уверены, что экспоненты заключат выгодные сделки на этом мероприятии, продавая инновационные и изысканные ювелирные изделия».
Сайям Мехра (Saiyam Mehra), вице-председатель и организатор GJC, отметил: «Мы поражены реакцией, которую наша отрасль продемонстрировала на GJS 2022. Мы обрели более 12 000 платных посетителей, и по мере приближения выставки их число все еще растет. Это шоу будет иметь грандиозный успех».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished