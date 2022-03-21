В Мумбае с 3 по 6 апреля дебютирует выставка индийских драгоценных камней и ювелирных изделий

Сегодня Новости

Всеиндийский национальный совет по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ведущая отраслевая организация, представляет свою первую крупномасштабную ювелирную выставку India Gem & Jewellery Show (GJS 2022) в формате B2B, которая пройдет с 3 по 6 апреля в выставочном центре Jio World Convention Center в Мумбае.

Дебютное шоу представит производителей драгоценных камней и ювелирных изделий, оптовых торговцев ювелирными изделиями из золота, изделиями с драгоценными камнями, включая бриллианты, а также торговцев костюмными украшениями, драгоценными камнями, жемчугом, неоправленными бриллиантами, сопутствующими товарами и оборудованием, а также дилеров со всей отрасли, которые примут участие в GJS 2022, что сделает это мероприятие идеальной платформой для поиска поставщиков.

Ашиш Пете (Ashish Pethe), председатель GJC, сказал: «Мы получили множество откликов от экспонентов на эту выставку. Производители ювелирных изделий и ритейлеры подготовили эксклюзивные дизайны, в которых больше внимания уделяется легким и богато выглядящим украшениям. Мы уверены, что экспоненты заключат выгодные сделки на этом мероприятии, продавая инновационные и изысканные ювелирные изделия».

Сайям Мехра (Saiyam Mehra), вице-председатель и организатор GJC, отметил: «Мы поражены реакцией, которую наша отрасль продемонстрировала на GJS 2022. Мы обрели более 12 000 платных посетителей, и по мере приближения выставки их число все еще растет. Это шоу будет иметь грандиозный успех».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





