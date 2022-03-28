Эксклюзив
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
DMCC принял делегацию британского Королевского монетного двора для изучения возможностей в сфере оборота драгоценных металлов
Руководители DMCC возглавили широкомасштабную стратегическую дискуссию, которая охватывала текущий рынок инвестиций в драгоценные металлы, возможности увеличения доли рынка Королевского монетного двора в регионе и важность золотого сектора для экономической диверсификации ОАЭ.
На встрече DMCC представляли Санджив Дутта (Sanjeev Dutta), исполнительный директор по сырьевым товарам и финансовым услугам, Марьям Аль Хашми (Maryam Al Hashmi), директор по драгоценным металлам и сырьевым товарам, и Абидх С.П. (Abidh CP), менеджер по драгоценным металлам. Королевский монетный двор представляли Эндрю Дики (Andrew Dickey), директор международного подразделения по драгоценным металлам, и Кирсти Хопкинс (Kirstie Hopkins), менеджер по продажам. Джеффри Родс (Jeffrey Rhodes), основатель фирмы Rhodes Precious Metals Consultancy (RPMC), также присутствовал на мероприятии.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished