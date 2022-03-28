DMCC принял делегацию британского Королевского монетного двора для изучения возможностей в сфере оборота драгоценных металлов

29 марта 2022 Новости

На прошлой неделе Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) приветствовал высокопоставленную делегацию принадлежащего правительству Великобритании Королевского монетного двора, «ведущего в мире экспортного монетного двора с более чем 1100-летней историей», в своей штаб-квартире в небоскребе «Алмас» в Дубае.

Руководители DMCC возглавили широкомасштабную стратегическую дискуссию, которая охватывала текущий рынок инвестиций в драгоценные металлы, возможности увеличения доли рынка Королевского монетного двора в регионе и важность золотого сектора для экономической диверсификации ОАЭ.

На встрече DMCC представляли Санджив Дутта (Sanjeev Dutta), исполнительный директор по сырьевым товарам и финансовым услугам, Марьям Аль Хашми (Maryam Al Hashmi), директор по драгоценным металлам и сырьевым товарам, и Абидх С.П. (Abidh CP), менеджер по драгоценным металлам. Королевский монетный двор представляли Эндрю Дики (Andrew Dickey), директор международного подразделения по драгоценным металлам, и Кирсти Хопкинс (Kirstie Hopkins), менеджер по продажам. Джеффри Родс (Jeffrey Rhodes), основатель фирмы Rhodes Precious Metals Consultancy (RPMC), также присутствовал на мероприятии.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





