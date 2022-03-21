Белый бриллиант из ЮАР продадут на аукционе за 30 млн долларов

Фото: Christie's

По сообщениям СМИ, грушевидный белый бриллиант весом 228 каратов, добытый в Южной Африке около 20 лет назад, по прогнозам, будет продан на аукционе Christie's в Женеве в мае за 20-30 млн долларов США.Информационное агентство Bloomberg сообщает, что камень, который является самым большим белым бриллиантом, когда-либо попадавшим на аукцион, ранее выставлялся на публичную продажу и первоначально был продан одному частному коллекционеру.«Сейчас на рынке существует большой спрос на бриллианты, — рассказывает Рауль Кадакиа (Rahul Kadakia), глава международного отдела ювелирных изделий Christie's. — С учетом того, что рынок такой, какой он есть — в 2021 году произошло мощное возрождение как на рынке произведений искусства, так и на рынке ювелирных изделий, — второй владелец этого камня подошел к нам и сказал: «Как вы отнесетесь к тому, чтобы продать его на публичных торгах?».В 2013 году аукционный дом Christie’s продал белый бриллиант весом 102 карата за 26,7 млн долларов.