В 2022 году ZCDC планирует добыть более 5 млн каратов алмазов

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Компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) планирует добыть более 5 млн каратов алмазов в 2022 году против 4,1 млн каратов в 2021 году.

«В алмазном секторе наблюдается сильный рост, в прошлом году ZCDC вышла на рекордное производство алмазного сырья, добыв 4,1 млн каратов против примерно 1,8 млн каратов в 2017 году, а в этом году цель компании добыть более 5 млн каратов алмазов, так что она работает очень хорошо», — приводит издание Financial Gazette слова министра горнодобывающей промышленности Уинстона Читандо (Winston Chitando).

Он сказал, что другие алмазодобывающие компании, такие как Anjin и RZM Murowa, также планируют увеличить производство. Министр, однако, не смог привести цифры.

Ожидается, что алмазная промышленность Зимбабве внесет около 1 млрд долларов США в реализацию планов правительства, которое хочет довести объем добычи полезных ископаемых к 2030 году до 12 млрд долларов в год.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





