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Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
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Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
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Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
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Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
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Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
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28 февраля 2022
В 2022 году ZCDC планирует добыть более 5 млн каратов алмазов
«В алмазном секторе наблюдается сильный рост, в прошлом году ZCDC вышла на рекордное производство алмазного сырья, добыв 4,1 млн каратов против примерно 1,8 млн каратов в 2017 году, а в этом году цель компании добыть более 5 млн каратов алмазов, так что она работает очень хорошо», — приводит издание Financial Gazette слова министра горнодобывающей промышленности Уинстона Читандо (Winston Chitando).
Он сказал, что другие алмазодобывающие компании, такие как Anjin и RZM Murowa, также планируют увеличить производство. Министр, однако, не смог привести цифры.
Ожидается, что алмазная промышленность Зимбабве внесет около 1 млрд долларов США в реализацию планов правительства, которое хочет довести объем добычи полезных ископаемых к 2030 году до 12 млрд долларов в год.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished