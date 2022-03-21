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28 февраля 2022
Гильдия ювелиров России выступает за либерализацию оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
По мнению участников совещания, отрасль вступает в период турбулентности, который будет сопровождаться рыночной нестабильностью, ростом стоимости сырья, оборудования, инструментов, расходных материалов для производства ювелирных изделий, падением покупательной способности населения и снижением интереса потребителей к ювелирной продукции.
Как считают эксперты, для максимально возможного нивелирования негативных факторов требуется кардинальная либерализация оборота драгоценных металлов и драгоценных камней с освобождением участников от исполнений излишних обязательных требований и избыточных издержек непроизводственного характера.
В числе предложенных гильдией мер - отмена ввозных пошлин на все виды цветных и синтетических камней и бриллианты рассевом 0,2 карата, а также на производственное оборудование для ювелирной промышленности. Данная мера необходима для повышения конкурентоспособности отечественных производителей, заявляют в гильдии.
Алекс Шишло для Rough&Polished