Гильдия ювелиров России выступает за либерализацию оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

Сегодня Новости

Совет ассоциации «Гильдия ювелиров России» на своем последнем заседании принял решение обратиться ко всем участникам ювелирного рынка с предложением присоединиться к мерам по спасению отрасли.

По мнению участников совещания, отрасль вступает в период турбулентности, который будет сопровождаться рыночной нестабильностью, ростом стоимости сырья, оборудования, инструментов, расходных материалов для производства ювелирных изделий, падением покупательной способности населения и снижением интереса потребителей к ювелирной продукции.

Как считают эксперты, для максимально возможного нивелирования негативных факторов требуется кардинальная либерализация оборота драгоценных металлов и драгоценных камней с освобождением участников от исполнений излишних обязательных требований и избыточных издержек непроизводственного характера.

В числе предложенных гильдией мер - отмена ввозных пошлин на все виды цветных и синтетических камней и бриллианты рассевом 0,2 карата, а также на производственное оборудование для ювелирной промышленности. Данная мера необходима для повышения конкурентоспособности отечественных производителей, заявляют в гильдии.



Алекс Шишло для Rough&Polished





