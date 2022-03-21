Tiffany отказалась от российских бриллиантов

Вчера Новости

Американский ювелирный ритейлер Tiffany&Co приостановил закупку всех необработанных алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения, независимо от того, где они огранены.

Запрет распространяется на бриллианты, добытые в России по состоянию на 21 марта.

При этом не уточняется, будут ли бриллианты из России теперь продавать в магазинах, и сможет ли компания по-прежнему покупать алмазы, добытые до этой даты, которые находятся в процессе огранки или полирования, сообщает "Интерфакс".



Алекс Шишло для Rough&Polished





