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28 февраля 2022
Implats выделяет $3,4 млрд на пятилетнюю программу капиталовложений
«Южная Африка является крупнейшим в мире источником поставок первичных металлов платиновой группы, и инвестиции Implats в увеличение мощностей по переработке руды и продление срока эксплуатации рудников на ряде наших предприятий повысят конкурентоспособность страны в качестве глобального производителя платиноидов, поставляющего их с рудника на рынок», — сказал генеральный директор компании Нико Мюллер (Nico Muller).
Implats обязалась выделить до 12 млрд рандов в течение следующих пяти лет на расширение своих плавильных и перерабатывающих мощностей в Южной Африке и Зимбабве, что пойдет на пользу производству в регионе, уменьшит воздействие его перерабатывающих предприятий на окружающую среду и поддержит увеличение участия местного населения в производстве.
Первоначальные 521 млн долларов будут инвестированы в расширение существующих плавильных мощностей и строительство завода в Зимбабве по снижению выбросов диоксида серы для уменьшения воздействия на качество воздуха.
«Доступ к гидроэнергетике, дополненный электроэнергией, обеспечиваемой солнечной электростанцией мощностью 35 МВт, которая будет поэтапно расширена до 185 МВт, приведет к тому, что зимбабвийские плавильные предприятия окажут лидирующее в отрасли воздействие на окружающую среду», — говорится в сообщении Implats.
Implats также заявила, что это расширение производства позволит добавить к объему добычи еще 600 000 унций МПГ (входящих в корзину 6E1) в год, которые после плавки будут транспортироваться на перерабатывающие предприятия в Южной Африке для дальнейшей переработки и поддержки местного обогащения.
Implats инвестирует дополнительные 4,4 млрд рандов в улучшение своих перерабатывающих мощностей в Южной Африке.
По меньшей мере 500 млн рандов инвестиций уже были одобрены на расширение перерабатывающих мощностей на 10% в среднесрочной перспективе на предприятиях Implats по переработке цветных металлов в районе города Спрингс в Южной Африке.
Инвестиции в размере 5,1 млрд рандов в рудник Марула (Marula) компании Implats увеличат срок его эксплуатации примерно на 17 лет и увеличат производительность на 40 000 унций МПГ (входящих в корзину 6E) в год.
Вместе эти проекты увеличат местное производство примерно на 220 000 унций МПГ (6E) в год, начиная с 2028 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished