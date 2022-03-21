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Зимбабве занялась самооценкой перед оценкой со стороны Кимберлийского процесса
В последний раз КП проводил проверку в Зимбабве десять лет назад.
Газета Daily News цитирует слова заместителя министра горнодобывающей промышленности Полите Камбамуры (Polite Kambamura) на семинаре по подготовке заинтересованных сторон о том, что самооценка проводится в сотрудничестве с гражданским обществом и представителями отрасли.
«Как вице-председателю Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (ССКП) Зимбабве важно, чтобы она установила планку соответствия максимальным требованиям ССКП, — сказал он. — В рамках усилий по обеспечению успеха инспекции ССКП министерство горнодобывающей промышленности Зимбабве координирует проведение самооценки, которое началось в начале марта этого года. Это поможет нам оценить степень нашей готовности к ознакомительному визиту ССКП».
Главный директор по развитию горнодобывающей промышленности в министерстве Мерси Манючи (Mercy Manyuchi) также сообщила, что к настоящему времени представители министерства посетили и договорились об этом с компанией Anjin Investments, пограничным постом Forbes возле Маранге и компанией RZ Murowa. Она сказала, что они также связались с АЛРОСА.
«Предстоящие визиты включают в себя посещение корпорации по маркетингу полезных ископаемых Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe, Zimbabwe Consolidated Diamond Company, а также международного аэропорта имени Роберта Габриэля Мугабе, который является основным портом отправки наших алмазов», — сказала Манючи.
В группу по оценке КП войдут эксперты из Южной Африки, Анголы, ДРК, США, Европейского союза, гражданского общества и Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished