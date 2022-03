Новая капсульная коллекция украшений от MIUZ Diamonds

Фото: MIUZ Diamonds

Компания MIUZ Diamonds представила капсульную коллекцию ювелирных украшений VeryPeri by tanzanite.Танзанит, являющийся одним из самых редких драгоценных камней, как нельзя лучше передаёт всю палитру цвета Very Peri («Очень красивый») и обладает редким александритовым эффектом: меняет оттенок от фиолетового до глубоко синего в зависимости от освещения и даже угла обзора.Коллекция VeryPeri by tanzanite воплощает эстетику сочетания бриллиантов ссолирующим танзанитом идеальной огранки.Ведущее место в капсуле занимает женственное колье с танзанитом весом более 5 каратовв огранке «Сердце», который окружают 40 бриллиантов.MIUZ Diamonds занимает лидирующую в России позицию среди компаний со 100% гарантиейподлинности и качества российских бриллиантов в украшениях.