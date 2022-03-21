Эксклюзив
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Новая капсульная коллекция украшений от MIUZ Diamonds
Фото: MIUZ Diamonds
Компания MIUZ Diamonds представила капсульную коллекцию ювелирных украшений VeryPeri by tanzanite.
Танзанит, являющийся одним из самых редких драгоценных камней, как нельзя лучше передаёт всю палитру цвета Very Peri («Очень красивый») и обладает редким александритовым эффектом: меняет оттенок от фиолетового до глубоко синего в зависимости от освещения и даже угла обзора.
Коллекция VeryPeri by tanzanite воплощает эстетику сочетания бриллиантов с
солирующим танзанитом идеальной огранки.
Ведущее место в капсуле занимает женственное колье с танзанитом весом более 5 каратов
в огранке «Сердце», который окружают 40 бриллиантов.
MIUZ Diamonds занимает лидирующую в России позицию среди компаний со 100% гарантией
подлинности и качества российских бриллиантов в украшениях.
Алекс Шишло для Rough&Polished