Цена никеля на Лондонской бирже металлов подскочила на 15%

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Цена на никель на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) подскочила на размер дневного лимита в 15%. Хотя фьючерсы на никель вновь открылись 16 марта, торги были фактически заморожены до вчерашнего дня, так как металл падал до предела на открытии каждое утро.

Цены на никель выросли на 250% за две торговые сессии в начале марта, достигнув рекордной отметки в 101 365 долларов США за тонну. Сейчас они снизились примерно на 70% по сравнению с рекордным максимумом, но выросли более чем на 30% с начала месяца.

Цены в настоящее время в целом соответствуют контрактам на никель на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange, SFE), которые росли менее резко во время сумятицы в начале марта.

Торговля на LME становится все более неликвидной, и многие инвесторы стремятся ликвидировать свои позиции из-за беспрецедентной волатильности металла.

Китай, крупнейший в мире производитель цветных металлов и потребитель, борется с сильнейшей за два года вспышкой коронавируса. Карантин на промышленных базах страны, таких как крупнейший сталелитейный центр Таншань, а также в шанхайском коммерческом центре, ударил по всем аспектам жизни, от логистики до производства и потребления.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





