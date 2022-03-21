Эксклюзив
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Цена никеля на Лондонской бирже металлов подскочила на 15%
Цены на никель выросли на 250% за две торговые сессии в начале марта, достигнув рекордной отметки в 101 365 долларов США за тонну. Сейчас они снизились примерно на 70% по сравнению с рекордным максимумом, но выросли более чем на 30% с начала месяца.
Цены в настоящее время в целом соответствуют контрактам на никель на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange, SFE), которые росли менее резко во время сумятицы в начале марта.
Торговля на LME становится все более неликвидной, и многие инвесторы стремятся ликвидировать свои позиции из-за беспрецедентной волатильности металла.
Китай, крупнейший в мире производитель цветных металлов и потребитель, борется с сильнейшей за два года вспышкой коронавируса. Карантин на промышленных базах страны, таких как крупнейший сталелитейный центр Таншань, а также в шанхайском коммерческом центре, ударил по всем аспектам жизни, от логистики до производства и потребления.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished