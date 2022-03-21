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История одного безупречного бриллианта неправильной грушевидной формы
Фото: Всемирный алмазный музей
Всемирный алмазный музей (The World Diamond Museum) недавно провел вторую серию вебинаров с презентацией историка индийского ювелирного искусства доктора Уши Балакришнан (Usha Balakrishnan), которая также является главным куратором Всемирного алмазного музея.
Она проследила раннюю историю и путь алмаза, который был первоначально обнаружен и весил 450 каратов и на момент открытия считался одним из крупнейших алмазов в мире.
Первоначально названный «Бала Кохинор» или «Маленький Кохинор», этот драгоценный камень, добытый в копях Голконды, позже был переименован в «Низам». Когда-то он покоился в сокровищнице низамов Хайдарабада. Теперь бриллиант весит 120,8 карата.
«Это безупречный бриллиант неправильной грушевидной формы типа 2A, цвета D», — говорит Уша Балакришнан. Доктор Балакришнан сказала далее, что камень был выставлен на обозрение всемирно известной галереей Singleton в Нью-Йорке. Его не видели на публике более 100 лет.
Фото: Всемирный алмазный музей
«[Камень] произвел фурор в мире ювелирных изделий, да и как могло быть иначе - ведь в конце концов из небытия появился бриллиант, добытый в Голконде, весом более 100 каратов?» — продолжала свой рассказ искусствовед.
«Работавшая с бриллиантами известный трейдер Джулия Эдвин (Julia Edwin)… более 100 лет назад написала, что… рождение исключительного камня обычно объявляется миру, а его последующие путешествия и приключения документируются…», – говорит доктор Балакришнан.
По ее словам, камень привлек ее внимание примерно за пять лет до того, как он впервые появился на мировой сцене. Историк сказала, что алмаз был обнаружен между 1826 и 1830 годами. Впервые его увидели в руках местного ребенка, который с ним играл. Камень, первоначально весивший 450 каратов, был разбит, и меньшая его часть была продана местному банкиру за 70 000 рупий, что в 1830 году было огромной суммой денег.
Доктор Балакришнан сказала, что более крупный необработанный камень был помещен в сокровищницу «Насир уд Даулар» четвертого низама Хайдарабада.
Как великое открытие необработанный камень показывался многим европейским посетителям двора низама. В 1840-х годах было подсчитано, что если огранить этот камень, то получится бриллиант весом около 138,5 карата.
«Хотя в то время было нелегко определить, был ли камень чистой воды, то есть без внутренних включений… уроженцы Индии, особенно жители Деканского плоскогорья, очень хорошо разбирались в бриллиантах и не заплатили бы в 1830 году королевскую сумму в 70 000 рупий за осколок этого камня, если бы они не видели супердрагоценный бриллиант, находившийся внутри сырого алмаза», — сказала доктор Балакришнан.
Алмаз получил освещение в новостях в Англии, и в 1848 году он был описан как камень, бывший по своему размеру больше голубиного яйца.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished