История одного безупречного бриллианта неправильной грушевидной формы

Фото: Всемирный алмазный музей

Фото: Всемирный алмазный музей

Всемирный алмазный музей (The World Diamond Museum) недавно провел вторую серию вебинаров с презентацией историка индийского ювелирного искусства доктора Уши Балакришнан (Usha Balakrishnan), которая также является главным куратором Всемирного алмазного музея.Она проследила раннюю историю и путь алмаза, который был первоначально обнаружен и весил 450 каратов и на момент открытия считался одним из крупнейших алмазов в мире.Первоначально названный «Бала Кохинор» или «Маленький Кохинор», этот драгоценный камень, добытый в копях Голконды, позже был переименован в «Низам». Когда-то он покоился в сокровищнице низамов Хайдарабада. Теперь бриллиант весит 120,8 карата.«Это безупречный бриллиант неправильной грушевидной формы типа 2A, цвета D», — говорит Уша Балакришнан. Доктор Балакришнан сказала далее, что камень был выставлен на обозрение всемирно известной галереей Singleton в Нью-Йорке. Его не видели на публике более 100 лет.«[Камень] произвел фурор в мире ювелирных изделий, да и как могло быть иначе - ведь в конце концов из небытия появился бриллиант, добытый в Голконде, весом более 100 каратов?» — продолжала свой рассказ искусствовед.«Работавшая с бриллиантами известный трейдер Джулия Эдвин (Julia Edwin)… более 100 лет назад написала, что… рождение исключительного камня обычно объявляется миру, а его последующие путешествия и приключения документируются…», – говорит доктор Балакришнан.По ее словам, камень привлек ее внимание примерно за пять лет до того, как он впервые появился на мировой сцене. Историк сказала, что алмаз был обнаружен между 1826 и 1830 годами. Впервые его увидели в руках местного ребенка, который с ним играл. Камень, первоначально весивший 450 каратов, был разбит, и меньшая его часть была продана местному банкиру за 70 000 рупий, что в 1830 году было огромной суммой денег.Доктор Балакришнан сказала, что более крупный необработанный камень был помещен в сокровищницу «Насир уд Даулар» четвертого низама Хайдарабада.Как великое открытие необработанный камень показывался многим европейским посетителям двора низама. В 1840-х годах было подсчитано, что если огранить этот камень, то получится бриллиант весом около 138,5 карата.«Хотя в то время было нелегко определить, был ли камень чистой воды, то есть без внутренних включений… уроженцы Индии, особенно жители Деканского плоскогорья, очень хорошо разбирались в бриллиантах и не заплатили бы в 1830 году королевскую сумму в 70 000 рупий за осколок этого камня, если бы они не видели супердрагоценный бриллиант, находившийся внутри сырого алмаза», — сказала доктор Балакришнан.Алмаз получил освещение в новостях в Англии, и в 1848 году он был описан как камень, бывший по своему размеру больше голубиного яйца.