Eland Platinum приобрела ресурсный объект Мароэлабулт в ЮАР

Сегодня Новости

Компания Eland Platinum приобрела ресурсный объект Мароэлабулт (Maroelabult) у компании Eastern Platinum (Eastplats) и ее дочерней фирмы Barplats Mines.

Ресурсный земельный участок Мароэлабулт расположен недалеко от города Бритса в Северо-Западной провинции Южной Африки.

«Eastplats рада закрыть эту сделку с Eland и монетизировать Мароэлабулт, — сказала исполнительный директор Eastplats Дайана Ху (Diana Hu). — Компания по-прежнему сосредоточена на развитии своих основных активов, включая перезапуск подземной части рудника Зандфонтейн (Zandfontein) в районе рудника Крокодил-Ривер (Crocodile River Mine, CRM), и на том, чтобы продолжать приносить пользу своим акционерам».

Общая сумма денежной выплаты в размере 20 млн рандов (1,3 млн долларов США) была получена в начале этого месяца после завершения передачи правового титула и выполнения различных юридических и нормативных обязательств, требуемых в Южной Африке.

Eland взяла на себя расходы по обслуживанию активов Мароэлабулт с октября 2019 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





