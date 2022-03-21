Эксклюзив
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Eland Platinum приобрела ресурсный объект Мароэлабулт в ЮАР
Ресурсный земельный участок Мароэлабулт расположен недалеко от города Бритса в Северо-Западной провинции Южной Африки.
«Eastplats рада закрыть эту сделку с Eland и монетизировать Мароэлабулт, — сказала исполнительный директор Eastplats Дайана Ху (Diana Hu). — Компания по-прежнему сосредоточена на развитии своих основных активов, включая перезапуск подземной части рудника Зандфонтейн (Zandfontein) в районе рудника Крокодил-Ривер (Crocodile River Mine, CRM), и на том, чтобы продолжать приносить пользу своим акционерам».
Общая сумма денежной выплаты в размере 20 млн рандов (1,3 млн долларов США) была получена в начале этого месяца после завершения передачи правового титула и выполнения различных юридических и нормативных обязательств, требуемых в Южной Африке.
Eland взяла на себя расходы по обслуживанию активов Мароэлабулт с октября 2019 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished