Пол Данком присоединился к TAGS в качестве главного операционного директора в Дубае

Сегодня Новости

Руководство компании Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) объявило о назначении Пола Данкома (Paul Duncombe) на должность главного операционного директора в Дубае, и он уже приступил к своим обязанностям. Пол Данком— известное лицо в бизнесе, он активно работает в отрасли уже более 38 лет.

Пол Данком обладает обширными знаниями и глубоким пониманием как горнодобывающей отрасли, так и всей цепочки создания стоимости. В течение своей карьеры в De Beers он работал в нескольких странах-производителях алмазного сырья, а также занимался продажами в Израиле, Бельгии и Южной Африке. Затем Пол Данком работал в BHP Billiton и Rio Tinto в Антверпене в качестве операционного менеджера, а также в Rio Tinto в качестве директора и действующего члена исполнительного комитета Rio Tinto по меди и алмазам. Совсем недавно он был операционным руководителем в компании Grib Diamonds в Бельгии.

Учитывая значительный рост бизнеса за последние 5 лет, TAGS твердо верит, что приход Пола Данкома предоставит компании возможность вывести свой бизнес на новый уровень и побудит других производителей алмазов использовать TAGS в качестве предпочтительного маркетингового партнера.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





