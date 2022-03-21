Эксклюзив
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Пол Данком присоединился к TAGS в качестве главного операционного директора в Дубае
Пол Данком обладает обширными знаниями и глубоким пониманием как горнодобывающей отрасли, так и всей цепочки создания стоимости. В течение своей карьеры в De Beers он работал в нескольких странах-производителях алмазного сырья, а также занимался продажами в Израиле, Бельгии и Южной Африке. Затем Пол Данком работал в BHP Billiton и Rio Tinto в Антверпене в качестве операционного менеджера, а также в Rio Tinto в качестве директора и действующего члена исполнительного комитета Rio Tinto по меди и алмазам. Совсем недавно он был операционным руководителем в компании Grib Diamonds в Бельгии.
Учитывая значительный рост бизнеса за последние 5 лет, TAGS твердо верит, что приход Пола Данкома предоставит компании возможность вывести свой бизнес на новый уровень и побудит других производителей алмазов использовать TAGS в качестве предпочтительного маркетингового партнера.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished