Gemfields прогнозирует чистую прибыль в размере $65 млн

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Gemfields прогнозирует получение чистой прибыли в размере 65 млн долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, по сравнению с чистым убытком в размере 93 млн долларов годом ранее.

Ожидается, что прибыль на акцию составит 4 цента за год по сравнению с убытком на акцию в размере 7 центов в 2020 году.

Два ключевых операционных актива Gemfields, компании Montepuez Ruby Mining (MRM) в Мозамбике и Kagem Mining в Замбии, показали рекордные результаты аукционов в прошлом году, получив доход в размере 147,4 млн долларов и 91,8 млн долларов соответственно.

График аукционов компании на 2020 год был серьезно затруднен из-за карантина и множества ограничений на поездки и собрания людей, введенных на международном уровне для предотвращения распространения пандемии Covid-19.

«Поэтому Gemfields пришлось адаптироваться и найти альтернативные способы проведения аукционов драгоценных камней, — говорится в сообщении компании. — После успеха первой серии небольших онлайн-аукционов Gemields по продаже высококачественных изумрудов в нескольких городах в ноябре и декабре 2020 года Gemfields продолжила проводить аукционы изумрудов и рубинов в том же формате в 2021 году».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





