Эксклюзив
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Gemfields прогнозирует чистую прибыль в размере $65 млн
Ожидается, что прибыль на акцию составит 4 цента за год по сравнению с убытком на акцию в размере 7 центов в 2020 году.
Два ключевых операционных актива Gemfields, компании Montepuez Ruby Mining (MRM) в Мозамбике и Kagem Mining в Замбии, показали рекордные результаты аукционов в прошлом году, получив доход в размере 147,4 млн долларов и 91,8 млн долларов соответственно.
График аукционов компании на 2020 год был серьезно затруднен из-за карантина и множества ограничений на поездки и собрания людей, введенных на международном уровне для предотвращения распространения пандемии Covid-19.
«Поэтому Gemfields пришлось адаптироваться и найти альтернативные способы проведения аукционов драгоценных камней, — говорится в сообщении компании. — После успеха первой серии небольших онлайн-аукционов Gemields по продаже высококачественных изумрудов в нескольких городах в ноябре и декабре 2020 года Gemfields продолжила проводить аукционы изумрудов и рубинов в том же формате в 2021 году».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished