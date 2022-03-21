Опрос MVI Marketing показал, что молодежь больше привлекают искусственные бриллианты

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В ходе опроса, проведенного недавно компанией MVI Marketing среди 754 американских потребителей в возрасте от 20 до 35 лет, среди которых насчитывалось 59% женщин и 41% мужчин, было обнаружено, что покупателей из поколения Z (в возрасте от 10 до 25 лет) и миллениалов (в возрасте от 26 до 41 года) больше привлекают выращенные в лаборатории бриллианты.

Их интерес к ним в основном заключается в том, чтобы получить более крупный камень по более доступной цене как в категории дешевых украшений, так и в категории свадебных украшений. Это также приписывается осведомленности потребителей о синтетике в возрастной группе от 20 до 35 лет.

Согласно опросу, в 2022 году ювелирными изделиями с синтетическими бриллиантами владели около 15% респондентов по сравнению с 10% два года назад. Женщины поставили изделия низкой ценовой категории на первое место для покупок из числа украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами, отдав второе место подаркам для себя, а обручальные кольца отодвинули на третье место.

Возможность тратить меньше за тот же размер и качество камней была основной причиной, по которой поколение Z и миллениалы предпочитают синтетические бриллианты бриллиантам, добытым из недр земли. Приобретение более крупного бриллианта по той же цене было «побеждающим» мотивом для потребителей, а отслеживаемость его происхождения считалась ими плюсом.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





