Эксклюзив
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Опрос MVI Marketing показал, что молодежь больше привлекают искусственные бриллианты
Их интерес к ним в основном заключается в том, чтобы получить более крупный камень по более доступной цене как в категории дешевых украшений, так и в категории свадебных украшений. Это также приписывается осведомленности потребителей о синтетике в возрастной группе от 20 до 35 лет.
Согласно опросу, в 2022 году ювелирными изделиями с синтетическими бриллиантами владели около 15% респондентов по сравнению с 10% два года назад. Женщины поставили изделия низкой ценовой категории на первое место для покупок из числа украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами, отдав второе место подаркам для себя, а обручальные кольца отодвинули на третье место.
Возможность тратить меньше за тот же размер и качество камней была основной причиной, по которой поколение Z и миллениалы предпочитают синтетические бриллианты бриллиантам, добытым из недр земли. Приобретение более крупного бриллианта по той же цене было «побеждающим» мотивом для потребителей, а отслеживаемость его происхождения считалась ими плюсом.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished