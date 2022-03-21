Эксклюзив
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Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
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21 февраля 2022
В 2021 году ZCDC превысила план производства в 3 млн каратов алмазов
Информационное агентство Bloomberg сообщает, не приводя цифр, что ZCDC зафиксировала прибыль впервые с момента своего основания в 2015 году.
«В 2022 году мы намерены не только достичь, но и превысить нашу цель по добыче алмазов более чем на 40% по сравнению с базовой целью на 2021 год», — заявил исполнительный директор компании Марк Мабхудху (Mark Mabhudhu).
Он также сообщил, что ZCDC планирует возобновить алмазные аукционы в апреле после восьмимесячного перерыва из-за пандемии COVID-19.
По словам Мабхудху, ZCDC ожидает покупателей из Дубая, Израиля, Индии и Южной Африки.
«У нас есть большие партии алмазов для продажи, и окончательная сумма по продаже определяется в консультации с нашим торговым агентом компанией Minerals Marketing Corp. из Зимбабве», — сказал он.
Мабхудху заявил также, что конфликт между Россией и Украиной будет иметь «далеко идущие последствия» для мировой алмазной отрасли и потенциально подстегнет спрос на зимбабвийские камни.
«В конечном итоге это может привести к дефициту предложения, который может стимулировать спрос на наш продукт, а также на продукты других игроков, — сказал он. — Однако мы не желаем наступления худшего случая, но если это произойдет, мы сможем продать наши [алмазы]».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished