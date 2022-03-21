Get-Diamonds запускает инновационные онлайн-тендеры бриллиантов

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Get-Diamonds, крупнейшая в мире онлайн-площадка для торговли бриллиантами между компаниями (B2B), сосредоточила свое внимание на создании онлайн-тендеров, которые будут обслуживать всю отрасль.

Сток компании превышает 1,7 млн бриллиантов от 4,6 тыс. поставщиков на общую сумму более $6,6 млрд, пишет instoremag.com.

Впервые поставщики камней всех размеров получат возможность покупать и продавать бриллианты на целевых распродажах, которые ранее были доступны только крупным поставщикам.

Процесс выбора на платформе Get-Diamonds наиболее востребованных бриллиантов по конкурентоспособной цене осуществляется с помощью уникальной для отрасли технологии искусственного интеллекта.

На этом этапе вмешательство человека не требуется, платформа полагается исключительно на алгоритм выбора камней для конкретного тендерного мероприятия.

После этого поставщикам надлежит одобрить бриллианты, отобранные искусственным интеллектом, за пять дней до торговой сессии. Товарный каталог будет опубликован за 24 часа до открытия тендера.

Платформа Get-Diamond, принадлежащая Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), поддерживает высочайший уровень шифрования данных.

«Объединение усилий с Hennig, ведущим отраслевым специалистом по тендерам и поставщиком услуг, и Lucy Platforms, ведущим разработчиком решений для электронной торговли в алмазной промышленности, помогло нам создать действительно новые бесценные отраслевые возможности», - заявил Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент WFDB.

Первый бриллиантовый тендер состоится 31 марта, а ставки будут приниматься с 30 марта. Для участия в торгах требуется предварительная регистрация на платформе.



Алекс Шишло для Rough&Polished





