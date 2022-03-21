Эксклюзив
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Get-Diamonds запускает инновационные онлайн-тендеры бриллиантов
Сток компании превышает 1,7 млн бриллиантов от 4,6 тыс. поставщиков на общую сумму более $6,6 млрд, пишет instoremag.com.
Впервые поставщики камней всех размеров получат возможность покупать и продавать бриллианты на целевых распродажах, которые ранее были доступны только крупным поставщикам.
Процесс выбора на платформе Get-Diamonds наиболее востребованных бриллиантов по конкурентоспособной цене осуществляется с помощью уникальной для отрасли технологии искусственного интеллекта.
На этом этапе вмешательство человека не требуется, платформа полагается исключительно на алгоритм выбора камней для конкретного тендерного мероприятия.
После этого поставщикам надлежит одобрить бриллианты, отобранные искусственным интеллектом, за пять дней до торговой сессии. Товарный каталог будет опубликован за 24 часа до открытия тендера.
Платформа Get-Diamond, принадлежащая Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), поддерживает высочайший уровень шифрования данных.
«Объединение усилий с Hennig, ведущим отраслевым специалистом по тендерам и поставщиком услуг, и Lucy Platforms, ведущим разработчиком решений для электронной торговли в алмазной промышленности, помогло нам создать действительно новые бесценные отраслевые возможности», - заявил Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент WFDB.
Первый бриллиантовый тендер состоится 31 марта, а ставки будут приниматься с 30 марта. Для участия в торгах требуется предварительная регистрация на платформе.
Алекс Шишло для Rough&Polished