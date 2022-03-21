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Сурат отмечает резкий рост прямого импорта необработанных алмазов
Газета отмечает, что в текущем финансовом году объем импорта алмазного сырья в Сурат оказался почти в четыре раза выше, чем в Мумбай.
В 2019-20 финансовом году объем импорта алмазов в Сурат был лишь немного больше, чем в Мумбай. Но импорт в Мумбай резко сократился в 2020-2021 годах во время пандемии Covid-19, в то время как импорт в Сурат немного вырос. Тем не менее знаменитая индустрия огранки бриллиантов в городе быстро восстановила свой блеск.
«Основная причина такого большого всплеска заключается в том, что мелкие производственные предприятия начали импортировать алмазное сырье непосредственно в город. Они получают доставку через курьеров, — говорит Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный руководитель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC). — Раньше люди, которые традиционно импортировали необработанные алмазы, получали их в Мумбае, а позже их получали предприятия в Сурате. Таким образом, объем импорта в Мумбае был высоким. GJEPC осуществлял программы, нацеленные на то, чтобы владельцы предприятий осознали положение дел и постепенно стали завозить сырье прямо сюда».
Эксперты утверждают, что формальности, связанные с налогом на товары и услуги, также являются одной из причин прямого ввоза алмазов в Сурат, а не в Мумбай. Необработанные алмазы доставляются в Индию по воздуху из разных стран, где ведется горная добыча.
«И если алмазы импортируются в Мумбай, торговцам приходится выполнять процедуры, связанные с налогом на товары и услуги, для транспортировки грузов в Сурат», — пояснил Навадия.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished