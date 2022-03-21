Эксклюзив
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Bonas Group внедряет решение Sarine Diamond Journey™ для отслеживания алмазов
Bonas Group — крупнейший в мире независимый тендерный и аукционный дом по алмазам и другим драгоценным камням, занимающийся маркетингом и продажей двенадцати видов алмазной продукции напрямую с рудника, поступающих от Blue Rock Diamonds, Braúna, IMDH, KAO, Lucapa Diamond Company, Lucara Diamond, Mountain Province Diamonds и Stornoway Diamonds.
Филип Хойманс (Philip Hoymans), управляющий директор отделения Bonas-Couzyn (Antwerp) NV группы Bonas, сказал: «Компания Bonas по-прежнему привержена поддержке и продвижению позитивных, этических и устойчивых стандартов для алмазной промышленности и промышленности драгоценных камней в целом. Отслеживание алмазов быстро становится необходимостью в нашей отрасли. Мы используем решение Sarine, так как оно полностью соответствует нашим потребностям — оно обеспечивает надежное решение для базы данных и масштабируется для наших объемов камней, поскольку требует от нас только добавления быстрого сканирования. Не менее важно и то, что это решение легко интегрируется с операциями наших клиентов, поскольку они уже используют системы Sarine в своих процессах огранки, которые теперь могут автоматически продолжать процесс отслеживания».
Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал: «Присоединение Bonas к растущему сообществу пользователей решениями Sarine в области отслеживания происхождения камней имеет большое значение для всей цепочки создания стоимости бриллиантов, позволяя розничным торговцам легко получать полностью отслеживаемые бриллианты из разных источников. Стремление Bonas к прозрачности и подход, ориентированный на клиента, делает вполне естественным то, что Bonas предоставляет своим клиентам наиболее комплексное и поддающееся проверке решение для отслеживания на рынке. Я с нетерпением жду дальнейшего сотрудничества с Bonas, используя синергию между лидирующей позицией Bonas в продажах необработанных алмазов и ведущими в отрасли технологическими решениями Sarine для предоставления решений для работы с большими данными на благо всей отрасли».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished