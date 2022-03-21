Bonas Group внедряет решение Sarine Diamond Journey™ для отслеживания алмазов

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Sarine Technologies Ltd объявила, что Bonas Group принимает программу отслеживания Sarine Diamond Journey и будет предлагать камни с зарегистрированным географическим происхождением.

Bonas Group — крупнейший в мире независимый тендерный и аукционный дом по алмазам и другим драгоценным камням, занимающийся маркетингом и продажей двенадцати видов алмазной продукции напрямую с рудника, поступающих от Blue Rock Diamonds, Braúna, IMDH, KAO, Lucapa Diamond Company, Lucara Diamond, Mountain Province Diamonds и Stornoway Diamonds.

Филип Хойманс (Philip Hoymans), управляющий директор отделения Bonas-Couzyn (Antwerp) NV группы Bonas, сказал: «Компания Bonas по-прежнему привержена поддержке и продвижению позитивных, этических и устойчивых стандартов для алмазной промышленности и промышленности драгоценных камней в целом. Отслеживание алмазов быстро становится необходимостью в нашей отрасли. Мы используем решение Sarine, так как оно полностью соответствует нашим потребностям — оно обеспечивает надежное решение для базы данных и масштабируется для наших объемов камней, поскольку требует от нас только добавления быстрого сканирования. Не менее важно и то, что это решение легко интегрируется с операциями наших клиентов, поскольку они уже используют системы Sarine в своих процессах огранки, которые теперь могут автоматически продолжать процесс отслеживания».

Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал: «Присоединение Bonas к растущему сообществу пользователей решениями Sarine в области отслеживания происхождения камней имеет большое значение для всей цепочки создания стоимости бриллиантов, позволяя розничным торговцам легко получать полностью отслеживаемые бриллианты из разных источников. Стремление Bonas к прозрачности и подход, ориентированный на клиента, делает вполне естественным то, что Bonas предоставляет своим клиентам наиболее комплексное и поддающееся проверке решение для отслеживания на рынке. Я с нетерпением жду дальнейшего сотрудничества с Bonas, используя синергию между лидирующей позицией Bonas в продажах необработанных алмазов и ведущими в отрасли технологическими решениями Sarine для предоставления решений для работы с большими данными на благо всей отрасли».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





