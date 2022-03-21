Производство на золотых приисках в Индии может вырасти с 1,6 т до 20 т в год

Сегодня Новости

По состоянию на 2020 год производство золота на индийских приисках составляло всего 1,6 тонны, но оно может вырасти до 20 тонн в год, подчеркивается в докладе «Добыча золота в Индии», подготовленном Всемирным советом по золоту (World Gold Council).

Доклад был выпущен 17 марта 2022 года в рамках серии углубленных исследований индийского рынка золота. В докладе подчеркивается, что Индия имеет богатое наследие в сфере добычи золота, но рост отрасли сдерживается устаревшими процессами и недостаточными инвестициями.

Сомасундарам П. Р. (Somasundaram PR), генеральный директор индийского отделения Всемирного совета по золоту, сказал: «Учитывая, что Индия является одной из крупнейших в мире стран-потребителей золота, для нее имеет смысл развивать горнодобывающие мощности. Но для того, чтобы это произошло, необходимы перемены, необходимо значительно сократить устаревшие барьеры и поощрять инвестиции. В последние годы появились обнадеживающие признаки, связанные с внесением изменений в Закон о шахтах и полезных ископаемых (разработка и регулирование), введением Национальной политики в отношении полезных ископаемых и Национальной политики в области разведки полезных ископаемых. Если эта тенденция сохранится в Индии, ожидается, что добыча полезных ископаемых увеличится в ближайшие годы. Тем не менее мы видим, что это материализуется только в долгосрочной перспективе, поскольку потенциальные инвесторы в обозримом будущем будут ждать, чтобы увидеть, насколько успешно будет реализована новая политика. Только когда инвесторы увидят реальные доказательства того, что Индия более эффективно управляет своими золотодобывающими активами, мы можем ожидать появления внутренних инвестиций. И в этот момент перед золотодобывающим сектором страны откроется гораздо более светлое будущее».

В докладе также выделяются три проблемных области, которые являются камнем преткновения для развития золотодобычи в стране. Во-первых, процесс получения разрешения на обретение лицензии на добычу обычно является длительным, с участием нескольких учреждений, причем каждая лицензия требует 10-15 утверждений. Во-вторых, налог на импорт горнодобывающего оборудования и другие прямые и косвенные налоги остаются высокими по сравнению с другими странами. И, наконец, многие ключевые районы золотодобычи находятся в отдаленных районах штатов со слаборазвитой инфраструктурой. В результате за последние 15 лет инвестиции в разведку золота были ограничены.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





