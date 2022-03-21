Первая в истории выставка ювелирных украшений в Бангладеш завершилась успешно

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Первая в истории выставка ювелирных изделий в Бангладеш завершилась 19 марта 2022 года, получив огромное количество откликов от любителей золота.

Бангладешская ювелирная компания Samity (BAJUS) организовала эту проходившую с 17 марта трехдневную выставку в расположенном в столице страны Международном конференц-центре «Башундхара-Сити» (International Convention City Bashundhara, ICCB).

Президент BAJUS и управляющий директор компании Bashundhara Group Саем Собхан Анвир (Sayem Sobhan Anvir) был главным гостем на торжественной церемонии закрытия выставки.

Торжественная церемония закрытия началась с показа мод, за которым последовало музыкальное представление. Ювелирная выставка продемонстрировала украшения местного производства и мастерство местных ювелиров посетителям из Бангладеш и зарубежным гостям. Главной достопримечательностью церемонии закрытия стала мега-лотерея для посетителей трехдневной выставки.

Уттам Баник (Uttam Banik), казначей BAJUS и председатель выставочного комитета, сказал, что экспатрианты, посетившие выставку, высоко оценили привлекательный дизайн и качество местных украшений.

Гулазар Ахмед (Gulazar Ahmed), владелец Apan Jewellers, сказал, что мероприятие служит платформой для представления новых продуктов, а также предоставления информации о конкурентах.

«Вместе с тем, используя эту платформу, как трейдеры, так и покупатели могут узнать о продуктах и дизайнах, доступных в настоящее время», — добавил он.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





