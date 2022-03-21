Эксклюзив
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Impala Platinum продолжает увеличивать свою долю в RBPlat
В рамках сделки Implats приобретет еще 2,17 млн акций RBPlat до 1 апреля, или 0,75% выпущенных акций RBPlat.
В прошлом месяце Implats заключила соглашения о приобретении дополнительно 1 млн акций RBPlat, что составляет примерно 0,35% выпущенных акций RBPlat.
Это увеличило долю Implats в RBPlat до 35,66% с 35,31% на начало декабря 2021 года.
Implats сделала предложение акционерам RBPlat в ноябре прошлого года купить их акции RBPlat по 150 рандов каждая, включая 90 рандов наличными и 0,3 обыкновенной акции Implats за каждую имеющуюся акцию RBPlat.
Implats планирует вскоре приобрести еще больше акций RBPlat.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished