Impala Platinum продолжает увеличивать свою долю в RBPlat

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Компания Impala Platinum (Implats) заключила соглашения о дальнейшем увеличении своей доли в компании Royal Bafokeng Platinum (RBPlat) до 36,41% с 35,66%.

В рамках сделки Implats приобретет еще 2,17 млн акций RBPlat до 1 апреля, или 0,75% выпущенных акций RBPlat.

В прошлом месяце Implats заключила соглашения о приобретении дополнительно 1 млн акций RBPlat, что составляет примерно 0,35% выпущенных акций RBPlat.

Это увеличило долю Implats в RBPlat до 35,66% с 35,31% на начало декабря 2021 года.

Implats сделала предложение акционерам RBPlat в ноябре прошлого года купить их акции RBPlat по 150 рандов каждая, включая 90 рандов наличными и 0,3 обыкновенной акции Implats за каждую имеющуюся акцию RBPlat.

Implats планирует вскоре приобрести еще больше акций RBPlat.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





