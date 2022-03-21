Эксклюзив
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Debmarine Namibia с опережением графика ввела в эксплуатацию новое судно для добычи алмазов
«Benguela Gem» добавит 500 000 каратов ценных алмазов к годовой морской добыче, что означает увеличение примерно на 45% после инвестиций в размере около 420 млн долларов США.
«Судно «Benguela Gem» является первым в своем роде и представляет собой выдающееся достижение в области инженерного дизайна, технологических инноваций и показателей устойчивого развития, — сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). — Инвестиции в это судно поддержат долгосрочное развитие и устойчивое будущее алмазного сектора Намибии, где находятся одни из самых востребованных алмазов в мире».
Генеральный директор Anglo American Марк Кьютифани (Mark Cutifani) заявил, что ввод в эксплуатацию «Benguela Gem» с опережением графика и ниже бюджета знаменует собой дальнейший прогресс в направлении органического роста группы компаний, который увеличит прибыль более чем на 20% в течение следующих трех лет.
«Это дополнительное судно еще больше увеличивает производство одних из самых качественных и дорогих алмазов в мире, обеспечивая при этом устойчивые экономические выгоды для Намибии», — сказал он.
«Benguela Gem» — это специально построенное судно, сочетающее в себе новейшие технологии и полностью интегрированный дизайн для достижения непревзойденной эффективности, надежности и точности.
Современная система динамического позиционирования автоматически оптимизирует работу судна при изменении погодных условий, чтобы минимизировать потребление энергии.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished