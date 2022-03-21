Debmarine Namibia с опережением графика ввела в эксплуатацию новое судно для добычи алмазов

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Debmarine Namibia, совместное предприятие De Beers и правительства Намибии с равным участием (50:50), ввело в эксплуатацию — досрочно и в рамках бюджета — судно для добычи алмазов «Benguela Gem», ранее известное как «AMV3».

«Benguela Gem» добавит 500 000 каратов ценных алмазов к годовой морской добыче, что означает увеличение примерно на 45% после инвестиций в размере около 420 млн долларов США.

«Судно «Benguela Gem» является первым в своем роде и представляет собой выдающееся достижение в области инженерного дизайна, технологических инноваций и показателей устойчивого развития, — сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). — Инвестиции в это судно поддержат долгосрочное развитие и устойчивое будущее алмазного сектора Намибии, где находятся одни из самых востребованных алмазов в мире».

Генеральный директор Anglo American Марк Кьютифани (Mark Cutifani) заявил, что ввод в эксплуатацию «Benguela Gem» с опережением графика и ниже бюджета знаменует собой дальнейший прогресс в направлении органического роста группы компаний, который увеличит прибыль более чем на 20% в течение следующих трех лет.

«Это дополнительное судно еще больше увеличивает производство одних из самых качественных и дорогих алмазов в мире, обеспечивая при этом устойчивые экономические выгоды для Намибии», — сказал он.

«Benguela Gem» — это специально построенное судно, сочетающее в себе новейшие технологии и полностью интегрированный дизайн для достижения непревзойденной эффективности, надежности и точности.

Современная система динамического позиционирования автоматически оптимизирует работу судна при изменении погодных условий, чтобы минимизировать потребление энергии.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





