Аукционный дом Christie's New York сообщил о проведении торгов «Великолепные драгоценности» 13 апреля

Вчера Новости

На аукционе будет представлен превосходный выбор цветных и бесцветных бриллиантов и впечатляющих драгоценных камней, а также исторические драгоценности из известных частных коллекций и внушительная коллекция фирменных ювелирных изделий от Bvlgari, Cartier, JAR, Tiffany & Co. и Van Cleef & Arpels.

Ключевые лоты будут выставлены для просмотра на аукционе Christie's в Дубае 26-29 марта, после чего на аукционе Christie's в Нью-Йорке 8-12 апреля их выставят вместе с остальными лотами.

Главным лотом является Fuchsia Rose («Розовая фуксия»), интенсивного пурпурно-розового цвета бриллиант весом 8,82 карата, потенциально внутренне безупречный (S4 000 000-$6 000 000).

На продажу будут выставлены также превосходные цветные бриллианты, в частности кольцо с голубым бриллиантом весом 11,63 карата и чистоты VS1 ($2 500 000-$3 500 000); кольцо с бриллиантом ярко-желтого цвета весом 15,31 карата ($1 000 000-$1 500 000); кольцо с бриллиантом ярко-розового цвета весом 2,44 карата ($1 000 000-$2 000 000).

Кроме того, будут представлены исключительные бесцветные бриллианты, в том числе потрясающее кольцо с бриллиантом круглой огранки весом 51,28 карата, цвета I и чистоты SI1 ($1 300 000-$1 800 000); великолепное кольцо с внутренне безупречным бриллиантом весом 21,05 карата, цвета E ($1 400 000-$2 400 000); кольцо с бриллиантом от Tiffany & Co. весом 13,91 карата, цвета H и чистоты VS2 ($350 000-$500 000).

Специально для этой распродажи подготовлены редкие антикварные часы-подвески от Tiffany & Co. с бриллиантами и эмалью "Subway" («Метро») ($20 000-$30 000). Впервые выставляемые на аукцион часы являются украшением, специально изготовленным на заказ в честь открытия метрополитена Нью-Йорка.

Аукционные лоты венчает имущество семьи Рокфеллеров, которое включает в себя браслет Cartier в стиле ар-деко с сапфиром и бриллиантом ($60 000-$80 000); кольцо с сапфиром и бриллиантом от Van Cleef & Arpels ($100 000-$150 000); ожерелье в стиле ар-деко с изумрудной бусиной, бриллиантом и драгоценными камнями ($100 000-$150 000).



Alex Shishlo for Rough&Polished