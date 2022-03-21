Эксклюзив
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Бельгийский первопроходец эко-моды становится главой отдела устойчивого развития Signum
Под руководством Гелуйкенса Signum будет использовать признанные экологически безопасные методы, одновременно изучая инновационные подходы для дальнейшего продвижения модели eco-first («экологичность в первую очередь»).
Гелуйкенс присоединилась к Signum из Claes Retail Group (JBC, CKS, Mayerline), где она разработала и внедрила стратегию устойчивого развития, которая в последние годы позиционировала группу как лидера в бельгийской индустрии моды.
«Signum призван коренным образом изменить способ покупки и использования бриллиантов. Не только за счет полного вовлечения потребителя в историю от необработанного до ограненного камня, но, прежде всего, за счет предоставления ему знаний и понимания того, какое влияние их покупка оказывает на сообщество и окружающую среду, в которой появился алмаз. Благодаря новаторской работе, проделанной Валери для индустрии моды, мы уверены, что она сделает то же самое для мира бриллиантов», - прокомментировал Рафаэль Паписмедов (Rafael Papismedov), соучредитель Signum.
Алекс Шишло for Rough&Polished