Бельгийский первопроходец эко-моды становится главой отдела устойчивого развития Signum

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Компания HB Antwerp объявила, что Валери Гелуйкенс (Valerie Geluykens) назначена руководителем отдела устойчивого развития Signum, экспериментального бренда алмазной компании, который призван демонстрировать привлекательность природных необработанных алмазов.

Под руководством Гелуйкенса Signum будет использовать признанные экологически безопасные методы, одновременно изучая инновационные подходы для дальнейшего продвижения модели eco-first («экологичность в первую очередь»).

Гелуйкенс присоединилась к Signum из Claes Retail Group (JBC, CKS, Mayerline), где она разработала и внедрила стратегию устойчивого развития, которая в последние годы позиционировала группу как лидера в бельгийской индустрии моды.

«Signum призван коренным образом изменить способ покупки и использования бриллиантов. Не только за счет полного вовлечения потребителя в историю от необработанного до ограненного камня, но, прежде всего, за счет предоставления ему знаний и понимания того, какое влияние их покупка оказывает на сообщество и окружающую среду, в которой появился алмаз. Благодаря новаторской работе, проделанной Валери для индустрии моды, мы уверены, что она сделает то же самое для мира бриллиантов», - прокомментировал Рафаэль Паписмедов (Rafael Papismedov), соучредитель Signum.



Алекс Шишло for Rough&Polished





