Лукоморье. Шедевры русских мастеров

21 марта 2022 Новости

24 марта в Музее современной истории России (Москва, ул. Тверская, 21) откроется выставка ювелирного и часового искусства «Лукоморье. Шедевры русских мастеров».

Основное событие и премьера экспозиции – настольные часы «Лукоморье», уникальный совместный проект ювелира-эмальера Ильгиза Фазулзянова и часовщика-изобретателя Константина Чайкина. Шедевр стал результатом кропотливого пятилетнего труда двух признанных российских мастеров. Также на выставке будут представлены еще 40 уникальных авторских работ, в том числе 24 произведения Фазулзянова и 16 произведений Чайкина.

Ильгиз Фазулзянов – один из авторитетных художников-ювелиров, обладатель премий международных ювелирных конкурсов (гран-при International Jewellery Design Excellence Award в 2011 и 2013 гг., гран-при конкурса «Россия. XXI век» и др.). Он был удостоен персональной выставки в Алмазном фонде России Московского Кремля и создал узнаваемую и известную марку Ilgiz F.

Часовщик-конструктор Константин Чайкин основал мануфактуру по производству сложных механических часов в 2003 году и обладает 91 патентом на изобретения в области часовой механики. Из известных его работ - «Московская Пасхалия» и «Клоун» - самые сложные отечественные часы, получившие гран-при Женевского высокого часового искусства.

Выставка продлится до 22 апреля.



Галина Семенова для Rough&Polished





