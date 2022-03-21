Эксклюзив
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Лукоморье. Шедевры русских мастеров
Основное событие и премьера экспозиции – настольные часы «Лукоморье», уникальный совместный проект ювелира-эмальера Ильгиза Фазулзянова и часовщика-изобретателя Константина Чайкина. Шедевр стал результатом кропотливого пятилетнего труда двух признанных российских мастеров. Также на выставке будут представлены еще 40 уникальных авторских работ, в том числе 24 произведения Фазулзянова и 16 произведений Чайкина.
Ильгиз Фазулзянов – один из авторитетных художников-ювелиров, обладатель премий международных ювелирных конкурсов (гран-при International Jewellery Design Excellence Award в 2011 и 2013 гг., гран-при конкурса «Россия. XXI век» и др.). Он был удостоен персональной выставки в Алмазном фонде России Московского Кремля и создал узнаваемую и известную марку Ilgiz F.
Часовщик-конструктор Константин Чайкин основал мануфактуру по производству сложных механических часов в 2003 году и обладает 91 патентом на изобретения в области часовой механики. Из известных его работ - «Московская Пасхалия» и «Клоун» - самые сложные отечественные часы, получившие гран-при Женевского высокого часового искусства.
Выставка продлится до 22 апреля.
Галина Семенова для Rough&Polished