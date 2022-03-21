Эксклюзив
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Anglo American стремится обеспечить снабжение своих предприятий в ЮАР полностью возобновляемой энергией
Этот диверсифицированный горнодобытчик уже обеспечил снабжение электроэнергией, поставляемой полностью возобновляемыми источниками для всех своих предприятий в Южной Америке, в результате чего к 2023 году ожидается, что 56% его энергоснабжения по всему миру будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии.
«В Южной Африке, несмотря на обилие возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия, существует ограниченная инфраструктура для их использования, — говорится в распространенном сообщении Anglo American. — По мере того, как Anglo American продвигается к своей цели по углеродно-нейтральным операциям к 2040 году, это партнерство с EDF Renewables нацелено на сокращение крупнейшего источника выбросов в рамках программы «Сфера 2», которым является действующая система энергоснабжения в Южной Африке».
Региональная экосистема возобновляемых источников энергии будет опираться на природный потенциал возобновляемых источников энергии Южной Африки для развития сети солнечных и ветряных электростанций на территории и за ее пределами, среди прочих возможностей, предлагая круглосуточно подаваемую возобновляемую энергию для предприятий Anglo American.
«Anglo American ожидает, что ряд партнеров предоставят региональной экосистеме возобновляемых источников энергии акционерное финансирование в дополнение к тому, что эта экосистема сможет привлечь в виде заемного финансирования, что типично для высококачественных проектов энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished