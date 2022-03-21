Anglo American стремится обеспечить снабжение своих предприятий в ЮАР полностью возобновляемой энергией

21 марта 2022 Новости

Корпорация Anglo American подписала меморандум о взаимопонимании с компанией EDF Renewables для совместной работы над созданием региональной экосистемы возобновляемых источников энергии, которая поможет удовлетворить операционные потребности группы в электроэнергии в Южной Африке к 2030 году.

Этот диверсифицированный горнодобытчик уже обеспечил снабжение электроэнергией, поставляемой полностью возобновляемыми источниками для всех своих предприятий в Южной Америке, в результате чего к 2023 году ожидается, что 56% его энергоснабжения по всему миру будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии.

«В Южной Африке, несмотря на обилие возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия, существует ограниченная инфраструктура для их использования, — говорится в распространенном сообщении Anglo American. — По мере того, как Anglo American продвигается к своей цели по углеродно-нейтральным операциям к 2040 году, это партнерство с EDF Renewables нацелено на сокращение крупнейшего источника выбросов в рамках программы «Сфера 2», которым является действующая система энергоснабжения в Южной Африке».

Региональная экосистема возобновляемых источников энергии будет опираться на природный потенциал возобновляемых источников энергии Южной Африки для развития сети солнечных и ветряных электростанций на территории и за ее пределами, среди прочих возможностей, предлагая круглосуточно подаваемую возобновляемую энергию для предприятий Anglo American.

«Anglo American ожидает, что ряд партнеров предоставят региональной экосистеме возобновляемых источников энергии акционерное финансирование в дополнение к тому, что эта экосистема сможет привлечь в виде заемного финансирования, что типично для высококачественных проектов энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





