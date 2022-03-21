Gem Diamonds увеличила свой доход и добычу алмазов

21 марта 2022 Новости

Компания Gem Diamonds, которой принадлежит 70% акций рудника Летсенг (Letšeng) в Лесото, в прошлом году получила доход в размере 201,9 млн долларов США по сравнению с 189,6 млн долларов в 2020 году.

В 2021 году базовая EBITDA от продолжающейся деятельности составила 57,4 млн долларов по сравнению с 53,2 млн долларов в 2020 году.

Компания заявила, что ее прибыль за год от продолжающейся деятельности составила 31,1 млн долларов по сравнению с 27,5 млн долларов в 2020 году.

«Gem Diamonds показала положительные операционные и финансовые результаты, несмотря на продолжающиеся проблемы, вызванные пандемией COVID-19 в плане наличия квалифицированного персонала, оборудования, запасных частей и других элементов цепочки поставок», — сказал исполнительный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). — О продолжающемся восстановлении алмазного рынка в 2021 году свидетельствовали высокие цены на крупные и дорогие алмазы с рудника Летсенг, а также значительное улучшение цен на мелкие камни».

В 2021 году средняя стоимость одного карата алмазов, добытых компанией, составила 1 835 долларов, в то время как в 2020 году она равнялась 1 908 долларам; самая высокая цена за один карат белых алмазов в текущем году составила 47 574 доллара за карат.

В прошлом году Gem Diamonds добыла 115 335 каратов алмазного сырья, а в 2020 году компания произвела 100 780 каратов алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





