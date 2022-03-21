Эксклюзив
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Gem Diamonds увеличила свой доход и добычу алмазов
В 2021 году базовая EBITDA от продолжающейся деятельности составила 57,4 млн долларов по сравнению с 53,2 млн долларов в 2020 году.
Компания заявила, что ее прибыль за год от продолжающейся деятельности составила 31,1 млн долларов по сравнению с 27,5 млн долларов в 2020 году.
«Gem Diamonds показала положительные операционные и финансовые результаты, несмотря на продолжающиеся проблемы, вызванные пандемией COVID-19 в плане наличия квалифицированного персонала, оборудования, запасных частей и других элементов цепочки поставок», — сказал исполнительный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). — О продолжающемся восстановлении алмазного рынка в 2021 году свидетельствовали высокие цены на крупные и дорогие алмазы с рудника Летсенг, а также значительное улучшение цен на мелкие камни».
В 2021 году средняя стоимость одного карата алмазов, добытых компанией, составила 1 835 долларов, в то время как в 2020 году она равнялась 1 908 долларам; самая высокая цена за один карат белых алмазов в текущем году составила 47 574 доллара за карат.
В прошлом году Gem Diamonds добыла 115 335 каратов алмазного сырья, а в 2020 году компания произвела 100 780 каратов алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished