WFDB назначает Эяла Ширази исполнительным директором торговой платформы Get-Diamonds

21 марта 2022 Новости

Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) назначила Эяла Ширази (Eyal Shirazy) исполнительным директором GET-Diamonds, своей глобальной торговой платформы B2B для продажи бриллиантов, говорится в пресс-релизе организации.

Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент WFDB, сказал: «Мы очень рады, что Эял возглавит GET-Diamonds. Мы уверены, что знания и опыт, которые он привнесет, сделают GET-Diamonds самой технологически продвинутой торговой платформой в алмазной отрасли».

До прихода в алмазную промышленность Эял Ширази занимал ряд руководящих должностей в цифровом мире. В течение последнего десятилетия он работал директором по цифровым технологиям в компании Shlomo Sixt Group, занимающейся продажей изделий международного бренда SIXT на основе договора франшизы и являющейся одним из крупнейших инвесторов в мире.

Эял Ширази имеет степень бакалавра в области управления и степень магистра в области компьютерных наук.

Эял Ширази сказал: «Я рад присоединиться к этой отрасли, которая жаждет цифровых изменений. Моя цель — сделать GET-Diamonds основной платформой для больших и малых предприятий; предоставить все простые в использовании инструменты, которые превратят GET-Diamonds в универсальный магазин».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





